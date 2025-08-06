Niğde Belediyesi Kaldırım ve Yol İşgallerine Karşı Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Kaldırım ve Yol İşgallerine Karşı Denetimlerini Sürdürüyor

Niğde Belediyesi Kaldırım ve Yol İşgallerine Karşı Denetimlerini Sürdürüyor
06.08.2025 11:26  Güncelleme: 11:28
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Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir genelinde kaldırım ve yol işgallerine karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Geçiş hakkı ihlal edilen alanlar, gerekli müdahalelerle halkın kullanımına açılıyor. Başkan Özdemir, ortak yaşam alanlarına sahip çıkacaklarını vurguladı.

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde vatandaşların güvenli, düzenli ve engelsiz bir şekilde hareket etmesini engelleyen kaldırım ve yol işgallerine karşı yürüttüğü denetim çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kamuya ait alanların amacı dışında kullanımına son veriliyor, geçiş hakkı ihlal edilen bölgelerde gerekli müdahaleler doğrudan yapılıyor.

Bor Caddesi, İstiklal Caddesi ve Hükümet Meydanı başta olmak üzere, yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen kontrollerde, geçişi engelleyen duba, sandalye, masa, tabela, stant ve reklam panoları gibi tüm unsurlar kaldırıldı. Kaldırımlar yeniden yayaların kullanımına açıldı. Zabıta ekipleri, işletme sahipleriyle birebir görüşerek, kaldırım ve yol işgallerinin şehir estetiğini bozduğu, kamu düzenini olumsuz etkilediği ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığı bilgisini doğrudan iletti. Kaldırım ve yol işgallerine yönelik bilgilendirme yapılarak, esnafa ilgili mevzuat hatırlatıldı. Denetimlerde kural ihlali tespit edilen işletmelere ilk etapta sözlü ve yazılı uyarılar yapıldı. Uyarılara rağmen işgali sürdüren iş yerlerine idari para cezaları uygulandı, yasal işlemler başlatıldı. Belediye ekipleri, kaldırım ve yol işgaline sebep olan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha göstermiyor.

Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler, denetimlerini belirli aralıklarla tekrar ederek uygulamayı kesintisiz sürdürüyor.

Başkan Özdemir: "Ortak yaşam alanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"Şehrimizde yaşayan her bir hemşehrimizin ortak yaşam alanlarını güvenli, düzenli ve estetik bir şekilde kullanma hakkı var. Kaldırım ve yol işgalleri sadece yaya hareketliliğini değil, kent huzurunu da olumsuz etkiliyor. Bu tür olumsuzluklara karşı kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğiyle, Niğde'mizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Niğde Belediyesi, denetim sürecine vatandaşların aktif katılımını da sağlıyor. 444 51 01 numaralı çağrı merkezi üzerinden gelen şikayet ve ihbarlar Zabıta Müdürlüğü tarafından alınarak hızla değerlendirmeye alınıyor. Tespit edilen her işgale anında müdahale ediliyor, kamuya ait alanlar yeniden halkın kullanımına kazandırılıyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi Kaldırım ve Yol İşgallerine Karşı Denetimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

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