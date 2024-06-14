Niğde Belediyesi Kurban Bayramı'nda Hizmet Vermeye Devam Ediyor

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Vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmeleri için tüm hazırlıklarını tamamlayan Niğde Belediyesi vezneleri hizmet vermeye devam edecek.

Bayram süresi boyunca ilaçlama, kurban yakalama ve sahipsiz hayvanlara bakım hizmetleri de devam edecek. Niğde Belediyesi; 15 Mayıs Cumartesi başlayacak olan 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde, vatandaşların bayramı huzur içinde geçirebilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Niğde Belediyesi hizmet binası içerisindeki vezneler, Kurban Bayramı tatiline dahil edilen 20 Mayıs Perşembe ve 21 Mayıs Cuma günleri de hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, Perşembe ve Cuma günleri, Niğde Belediyesi Hizmet Binasının giriş katındaki veznelerden işlemlerini yaptırabilecek. Ayrıca Köy Terminali içerisindeki vezneden kredi kartı ile ve Yaş Meyve ve Sebze Hali içerisindeki vezneden hem kredi kartı hem de nakit olarak 9 günlük tatil boyunca 24 saat işlem yapılabilecek. Niğde Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı tatili boyunca ilaçlama, kurban yakalama ve sahipsiz hayvanların bakım hizmetlerini de sürdürecek. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada; vatandaşların, bayram tatili boyunca Niğde Belediyesi'nin 444 51 01 numaralı Çağı Merkezi'ne telefonla ulaşarak, öneri, istek ve şikayetlerini bildirebileceğini hatırlattı.

Başkan Özdemir, kurban kesim yerlerinde de gerekli hijyen ve sağlık şartlarını sağladıklarını belirterek; "Tüm vatandaşlarımızın, Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramı sağlıklı ve huzur içinde geçirmelerini diliyorum" diye konuştu. - NİĞDE