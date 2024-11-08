Niğde Belediyesi\'nden E-Ruhsat ve E-Çap Uygulamasıyla Dijital Dönüşüm

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Niğde Belediyesi'nin ruhsat ve çap işlemlerinin daha yenilikçi ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için hayata geçirdiği "e-ruhsat" ve "e-çap" uygulamasına sektör temsilcileri yoğun ilgi gösteriyor.

Müellifler ve yapı denetim firmaları için büyük kolaylık sağlayan dijital dönüşüm sistemine son 3 ay içinde 700 başvuru yapıldı. Belediyeye gitmeden imar çapları, inşaat ve oturma ruhsatlarının e-devlet üzerinden online olarak yapılabildiği ve başvuruların her aşamasına SMS ve e-posta yoluyla ulaşılabildiği "e-ruhsat" ve "e-çap" uygulaması, ruhsat işlemlerinin hızlı, sağlıklı ve şeffaf bir şekilde tamamlanmasına da imkan sağlıyor.

Niğde Belediyesi'nin hayata geçirdiği dijital dönüşüm sayesinde hangi belgelerin hangi gün ve saatte belediyeye ulaştığı, görevlilerin belgelere ne zaman dönüş yaptığı da net bir şekilde görülebiliyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 3 ay önce hayata geçirdikleri sistemin vatandaşların zaman ve iş gücü kaybı yaşamasının da önüne geçtiğini belirtti. Niğde Belediyesi olarak vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak her türlü teknolojik gelişmeye ve yeniliğe adapte olabilecek bir altyapıya sahip olduklarını ifade eden Başkan Özdemir, "Uygulamaya koyduğumuz dijital dönüşüm sayesinde, zamandan ve kağıttan tasarruf edildiği gibi şeffaf bir uygulama olması nedeniyle zaman zaman yaşanan çekişmeler de önlenmiş oldu. Sistemin uygulamaya girdiği son 3 ay içerisinde 700 başvurunun yapılmış olması ise uygulamaya gösterilen ilginin bir kanıtı olarak dikkat çekiyor" diye konuştu.

Başvurular nasıl yapılıyor

"E-ruhsat" ve "e-çap" uygulamasına başvuru yapacak malik ve müellifler "keos.nigde.bel.tr" adresine e-devlet şifreleri ile girip ön başvurularını yapıyor. Ardından gerekli bilgi ve belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını tamamlıyor.

Onay süreçlerinin de sistem üzerinden takip edilebildiği uygulamada işlemlerle ilgili harç ve ücretler "niğde.bel.tr" adresinden e-ödeme yöntemiyle hızlı ve pratik bir şekilde yapılabiliyor. Sistem üzerinden belediyeye gönderilen evrakların farklı birimlerdeki onay süreçleri de telefon, bilgisayar ya da tablet üzerinden anlık olarak takip edebiliyor. - NİĞDE