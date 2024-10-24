Niğde Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi - Son Dakika
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Niğde Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi

Niğde Belediyesi\'nden Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi

Niğde Belediyesi, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında kadın personele yönelik bilgilendirme eğitimi düzenledi. Eğitimde meme kanserinin nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri ve erken teşhisin önemi vurgulandı.

24.10.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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Niğde Belediyesi; 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' çerçevesinde, kadın personele yönelik bilgilendirme eğitimi düzenledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadın ve Aile Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Aslan Tekten tarafından, Belediye Meclis Salonu'ndaki eğitim toplantısında meme kanserinin nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri ve erken teşhisin önemine ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Aslan Tekten; içinde bulunduğumuz ayın 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olduğunu belirterek, meme kanseri hastalığının kadınlarda en sık görülen kanser hastalığı olduğunu vurguladı. Buna rağmen meme kanserinin teşhis ve tedavisinin diğer pek çok kanser türlerine göre daha kolay yapılıyor olduğunu kaydeden Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Aslan Tekten, tedavide erken tanının önemine vurgu yaptı. Meme kanserinin teşhisinde düzenli kontroller ve kendi kendine meme muayenesinin önemli olduğuna değinen Gökçe Aslan Tekten, eğitim toplantısında katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce organize edilen eğitim toplantısına ilişkin yaptığı değerlendirmede toplum sağlığı konusunda duyarlılığı artırmak adına eğitim toplantıları düzenlediklerini belirterek; "Değerli katkılarında dolayı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Aslan Tekten'e teşekkür ediyorum. Hem belediye personelimize hem de vatandaşlarımıza yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi'nden Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi - Son Dakika

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