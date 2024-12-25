Niğde Belediyesi'nden Okul Servislerine Güvenlik Denetimi - Son Dakika
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Niğde Belediyesi'nden Okul Servislerine Güvenlik Denetimi

Niğde Belediyesi\'nden Okul Servislerine Güvenlik Denetimi

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servis araçlarını detaylı bir denetimden geçirdi. Denetimlerde araçların teknik donanımları ve sürücülerin trafik kurallarına uyumu kontrol edildi. Başkan Özdemir, çocukların güvenliğinin öncelik olduğunu vurguladı.

25.12.2024 12:33  Güncelleme: 12:35
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Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımını sağlamak için okul servis araçlarını sıkı bir denetimden geçirdi.

Şehir genelinde gerçekleştirilen denetimler sırasında araçların teknik donanımları, yol güvenliği açısından büyük önem taşıyan emniyet kemerleri, muhtemel kazalarda can kaybını önlemeye yardımcı olan acil durum ekipmanları, yangın tehlikelerine karşı alınan önlemler kapsamında yangın söndürme cihazları ve benzeri tüm kritik unsurlar titizlikle ve detaylı bir şekilde incelendi.

Bu kapsamda, denetimlerin güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamak ve muhtemel riskleri en aza indirmek amacıyla ekipler, araçların iç ve dış donanımlarını büyük bir dikkatle gözden geçirildi.

Denetimler sırasında, güvenlik standartlarına uygunluğu sağlamak ve muhtemel riskleri en aza indirmek amacıyla ekipler, araçların iç ve dış donanımlarını büyük bir dikkatle gözden geçirdi. Çocukların güvenliği için hayati öneme sahip olan bu denetimlerde, belirlenen standartlara uymayan araçlara gerekli uyarılar yapılarak eksikliklerin bir an önce giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Denetimlerde Sürücüler de Mercek Altında

Denetimlerin yalnızca araçlarla sınırlı kalmadığını vurgulayan ekipler, servis şoförlerinin de trafik kurallarına uyumlarını ve sürücü belgelerinin geçerliliğini kontrol etti. Ekipler, aynı zamanda şoförlere trafik güvenliği ve öğrenci taşımacılığı konusunda bilgilendirme yaptı. Trafik kurallarına uygun davranışların sadece çocukların değil, tüm toplumun güvenliği açısından önemli olduğu belirtildi.

Başkan Özdemir'den Güvenlik Çağrısı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini ifade ederek, "Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde okullarına gidip gelmesi, bizim için en büyük öncelik. Onların hayatlarında herhangi bir risk oluşmasını asla kabul edemeyiz. Bu nedenle, servis araçlarına yönelik denetimlerimizi sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Amacımız, velilerimizin gönüllerini rahatlatmak ve çocuklarımızın eğitim hayatlarına güvenle devam etmelerini sağlamaktır. Tüm sürücülerimizi ve vatandaşlarımızı, çocuklarımızın güvenliği için duyarlı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi'nden Okul Servislerine Güvenlik Denetimi - Son Dakika

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