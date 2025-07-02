Niğde Belediyesi Pazar Yerlerinde Denetimleri Sıklaştırdı

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların pazar yerlerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

2025 yılında yürürlüğe giren yeni Pazar Yeri Yönetmeliği kapsamında, kurallara uymayan bir esnafın tezgahı Salı Pazarı'nda geçici olarak kapatıldı.

Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıkalamada, vatandaşların alışveriş deneyimini olumsuz etkileyen ve haksız kazanca yol açan davranışlara karşı sıfır tolerans ilkesiyl hareket ettikleri ifade edilen Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, pazar yerlerinde düzeni sağlamak adına kararlılıkla sahada görev yaptığı, eksik tartı, hileli satış, gereksiz yere bağırarak çevreyi rahatsız etme ve vatandaşın alışverişini sabote etmeye yönelik her türlü girişime karşı denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Yeni yönetmelik devrede

Bu yıl içerisinde uygulamaya alınan yeni Pazar Yeri Yönetmeliği, suistimallerin önüne geçmek için önemli bir yaptırımı beraberinde getiriyor. Yönetmeliğe göre, bir pazar yerinde aynı suçtan iki kez ceza alan esnaf, Belediye Encümeni kararıyla geçici bir süre ticaretten men edilerek tezgah kapatma cezası ile karşılaşıyor.

Bu kuralın ilk uygulaması, bu hafta kurulan Salı Pazarı'nda gerçekleştirildi. Yönetmelik hükümlerine uymadığı tespit edilen bir pazar esnafının tezgahı, Belediye Encümeni'nin aldığı karar uyarınca geçici olarak kapatılarak faaliyetten men edildi.

Niğde Belediyesi, vatandaşların haklarını korumak ve pazar yerlerinde adil bir ticaret ortamı sağlamak için denetimlerine taviz vermeden devam edeceği, amacın hem esnafın kurallar çerçevesinde ticaret yapmasını sağlamak hem de vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasına imkan tanımak olduğu vurgulandı. - NİĞDE