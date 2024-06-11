Niğde Belediyesi ve Tıraş Bank'tan ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz bayram tıraşı - Son Dakika
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Niğde Belediyesi ve Tıraş Bank'tan ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz bayram tıraşı

Niğde Belediyesi ve Tıraş Bank işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz bayram tıraşı yapıldı. Tıraş Bank işletmecileri, belirlenen 100 çocuğa bayram tıraşı yaparken, aileler de organizasyon için teşekkür etti.

11.06.2024 09:10
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Niğde Belediyesi ve Tıraş Bank'ın organize ettiği etkinlik çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz bayram tıraşı yaptırıldı.

Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Tıraş Bank işletmecisi Eyüp Kılıç'ın talebi istikametinde düzenli yardım alan ihtiyaç sahibi aileler ile iletişime geçti ve Kurban Bayramı öncesinde bayram tıraşı yaptırılmak üzere 100 çocuk belirlendi. Tıraş Bank işletmecisi Eyüp Kılıç ile çalışma arkadaşları Mehmet Arıkan ve Murat Arıkan hafta sonu mesai yaparak, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce belirlenen 100 çocuğa bayram tıraşı yaptı.

Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklara çeşitli ikramlar yapılırken, aileler de böylesine güzel bir organizasyona öncülük eden Niğde Belediyesi'ne ve Tıraş Bank işletmecilerine teşekkür etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi ve Tıraş Bank'tan ihtiyaç sahibi çocuklara ücretsiz bayram tıraşı - Son Dakika

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