İki beldeyi karşı karşıya getiren sınır tartışmasında karar çıktı

Niğde merkeze bağlı Gümüşler ve Aktaş beldeleri arasında kamp ve karavan alanı projesi nedeniyle gündeme gelen sınır tartışmasında komisyon kararını verdi. Yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın Gümüşler Belediyesi sınırları içerisinde bulunduğu tespit edildi.

Niğde Valiliği tarafından oluşturulan komisyonun yürüttüğü çalışmalar kapsamında, iki belde arasındaki mevcut idari sınır arazi üzerinde yeniden belirlenerek tutanak altına alındı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan; yapılan çalışmanın yeni bir sınır oluşturma işlemi olmadığını, mevcut sınırın resmi kayıtlarla yeniden tespit edilmesi olduğunu söyledi. Uzan, "1957 yılında Gümüşler ile Aktaş arasında belirlenen idari sınır, tapu ve kadastro kayıtlarındaki hatalar nedeniyle yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın Aktaş tarafında görünmesine neden olmuştu. Valiliğimizin görevlendirdiği komisyonun yaptığı kapsamlı çalışma sonucunda bu alanın Gümüşler Belediyesi sınırlarında olduğu tespit edildi. Böylece belediyemizin kaybettiği yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan yeniden Gümüşler'e kazandırılmış oldu" dedi. Komisyon kararının kadastroya bildirildiğini ifade eden Uzan, kadastro ekiplerinin gerekli çalışmaları başlattığını belirterek; "Tapu tescil işlemleri tamamlandıktan sonra ada ve parseller Gümüşler kütüğüne işlenecek. Yaklaşık 150 parsel konut ve arsa Gümüşler Belediyesi sınırlarına dahil olacak. Şu anda 'Aktaş Devlet' olarak görünen taşınmazlar, işlemlerin tamamlanmasının ardından Gümüşler kütüğüne aktarılacak. Böylece bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız da resmi olarak Gümüşler sınırları içerisinde yer alacak" ifadelerini kullandı.

Kadastro işlemlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu bölgelerde belediye tarafından altyapı hizmetlerinin de verilmeye başlanacağı bildirildi. - NİĞDE