Niğde\'de 15 Temmuz Şehitleri dualarla anılacak

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Niğde'de bir dizi anma etkinliği düzenlenecek.

Niğde Valiliği tarafından hazırlanan programa göre, etkinlikler 14 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Niğde Gençlik Merkezi'nde başlayacak. 15 Temmuz Darbe Girişimi Belgeseli gösterimi ile katılımcılara o gece yaşananların detaylı bir şekilde aktarılacak.

15 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde şehitlik ziyaretiyle başlayacak olan program, saat 10.00'da Niğde Şehitliği'nde düzenlenecek Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam edecek. Ardından saat 10.30'da Şadırvan Parkı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün öğle saatlerinde Dışarı Camii'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okutulacak. 18.00'de ise Çukurkuyu Kasabası'nda, 15 Temmuz'un simge ismi, Niğdeli kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dua programı düzenlenecek.

Akşam saatlerinde ise yüzlerce vatandaşın katılması beklenen "Milli Birlik Yürüyüşü" Derbent Kavşağı'ndan başlayacak ve valilik yerleşkesi otoparkında sona erecek. Yürüyüşün ardından saat 20.45'te başlayacak Demokrasi Nöbeti programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak, 15 Temmuz'u anlatan belgesel gösterimi sunulacak, protokol konuşmalarının ardından ise mehter takımı gösterisi ve konser ile gece sona erecek.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar düzenlenecek programlara davet edildi.

Açıklamada, "15 Temmuz, milletimizin vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığı şanlı bir direniştir. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, bu anlamlı günü hep birlikte yaşayacağız" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE