Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Kutlandı

Niğde\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Kutlandı

Niğde'de düzenlenen törenle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Törende çelenk sunumu yapıldı ve bisiklet turu gerçekleştirildi. Niğde Valisi ve Belediye Başkanı tarafından katılımcılara kask hediye edildi. Vali Çelik, gençlerin bayramını kutlayarak Atatürk'ü ve şehitleri anma duygularını dile getirdi.

19.05.2024 11:40  Güncelleme: 11:42
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Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı coşku ile kutlandı.

Cumhuriyet meydanında düzenlenen tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü'nün Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başladı. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bisiklet turu gerçekleştirildi. Bisiklet turuna katılanlara Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir tarafından kask hediye edilerek bisikleti kaskla kullanmaları konusunda hatırlatma yapıldı. Gençlik Haftası çerçevesinde birçok etkinlik yapıldığını belirten Niğde Valisi Cahit Çelik gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutladı. Vali Çelik; "Gençlik Haftası çerçevesinde bir sürü aktivite yaptık. Belediye başkanımız, kurum amirlerimizle aynı zamanda 51 doğasever ve dağcıyla Demirkazık'ta güzel bir etkinliğimiz oldu. Çok tarihi bir gün yıl dönümündeyiz. 125 sene önce Atatürk Anadolu'dan bağımsızlık ateşini yakmak üzere Samsun'a çıkmıştır. Ben de bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı'nda canlarını bu ülke için, bu bayrak için, bu vatan için kaybeden aziz şehitlerimizi zir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlıklıdır diyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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