Niğde'de 2024-2025 Adli Yılı Açılışı Törenle Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde'de 2024-2025 Adli Yılı Açılışı Törenle Gerçekleştirildi

Niğde\'de 2024-2025 Adli Yılı Açılışı Törenle Gerçekleştirildi

Niğde Barosu, 2024-2025 adli yılını düzenlenen törenle açtı. Törende, Atatürk heykeline çelenk sunulmasının ardından Baro Başkanı Av. Emin Alper Öztürk, avukatlık mesleğinin sorunları ve yargı sisteminin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öztürk, adaletin sağlanması için bağımsız yargı ve etkili savunma hakkının önemini vurguladı ve yeni adli yılın hukuk, demokrasi ve insan hakları açısından hayırlı olmasını diledi.

02.09.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 2024-2025 adli yılı, düzenlenen tören ile açıldı.

Tören çerçevesinde Niğde Barosu tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper Öztürk bir konuşma yaptı. "Avukatlık mesleğinin sorunlarının çözümü için mücadele ederken diğer yandan da hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğiz" diyen Baro Başkanı Öztürk yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Yeni adli yılın hukuk, demokrasi ve insan hakları bakımından başarılı geçmesini, yargıya olan güvenin artmasını, adaletin en sağlıklı ve hızlı bir şekilde tesis edilmesini ve nihayetinde milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 2024-2025 adli yılını yargı sistemimizin ve avukatlık mesleğimizin sorunlarını dile getirmek zorunda kalarak değil, vatandaşımızın adaletin sağlanacağına güven duyabilecekleri bir hukuk sisteminin unsurlarını hep birlikte inşa edebilmenin heyecanıyla karşılamak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sosyal kurumların birinci erdemi olan adalet beklentisine cevap vermek, hepimizin sorumluluğudur. Nereden geldiğine bakmaksızın her türlü terör eyleminin ve insanlığa karşı işlenen tüm suçların karşısında yer alırken gücümüzü hukuktan aldık. Hiçbir mağdurun kimliğini sorgulamadık ve adalet arayan her vatandaşımızın ve gerektiğinde uluslararası arenada mazlum halkların sesi olduk. Ortak dilimiz olan hukuk sayesinde evrensel değerlere aynı hassasiyetle, bölünmeden, parçalanmadan sahip çıktık. Adaletin sağlanması için adil yargılanma, adil yargılanma içinse bağımsız yargı ve etkili kullanılabilecek bir savunma hakkı şarttır. Savunma ayağı eksik veya güçsüz bırakılarak adalet tesis edilemez. Savunma hakkının temsilcisi olan avukatlık mesleğinin sorunları çözülmeden vatandaşlarımızın adalet talebine karşılık verebilmek mümkün değildir."

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Öztürk; "Diploma makinası haline gelen hukuk fakültelerine önlem alınmadan, stajyer avukatların hakim savcı yardımcıları gibi devletten ücret alarak staj süreçlerini verimli geçirmeleri sağlanmadan, önleyici avukatlık modelinin geliştirilerek meslek alanlarını genişletecek yasal düzenleme yapılmadan, kamu avukatlarının özlük hakları mesleğin onuruna uygun olacak şekilde düzenlenmeden, bağlı çalışan avukatların hakları bakımından düzenleme yapılmadan, engelli avukatların en temel hakları güvenceye kavuşturulmadan, Ceza Muhakemesi Kanunu ücret tarifesi mesleğin onuruna uygun olacak şekilde belirlenmeden, avukata dönük şiddet vakalarının önlenebilmesi ve caydırıcılık bakımından yasal düzenlemeler yapılmadan, savunma hakkının etkin kullanımından ve haliyle adil yargılamadan bahsedilemez" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Emin Alper, Yargı, Yargı, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de 2024-2025 Adli Yılı Açılışı Törenle Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
00:20 Eskişehir’de midibüs şarampole uçtu: 14’ü polis 15 kişi yaralı Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
23:16 Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan sonra bir ilk Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk! Aşırı sağ sandıktan zaferle çıktı
22:44 Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü Beşiktaşlı Ciro Immobile, Sivasspor maçında tartışmalı sarı kart gördü
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 15:05:22. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de 2024-2025 Adli Yılı Açılışı Törenle Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement