Niğde\'de 2025 Yılı Proje Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı üçüncü toplantısı, Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya yatırımcı kuruluşların temsilcileri katılırken, oturum Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesi yatırımcı bölge ve il kuruluşlarından alınan raporlara göre, 30 Haziran 2025 itibarıyla Niğde'de İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediyeler tarafından yürütülen toplam 176 proje bulunduğu bildirildi.

Projelerin 61 projenin tarım, 49 projenin proje kamu hizmetleri, 28 projenin ulaştırma, 21 projenin eğitim, 5 projenin kültür-turizm, sağlık ve enerji, 2 projenin ise madencilik sektörüne ait olduğu ifade edildi.

Toplam proje tutarı 23 milyar 371 milyon 714 bin TL olarak açıklanırken, bu projeler için 2025 yılı itibarıyla 3 milyar 196 milyon 996 bin TL ödenek ayrıldığı, Ayrılan ödeneğin 978 milyon 89 bin TL'sinin harcandığı ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 30,59 olduğu belirtildi. - NİĞDE