Niğde\'de 23 Nisan Coşkusu: \'Mahallemde Bayram Var\' Etkinliği

Niğde Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Mahallemde Bayram Var" etkinliği, yüzlerce çocuğun katılımıyla renkli ve coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Hayata geçirilen organizasyon, bu yıl bayram coşkusunu mahalle mahalle dolaşarak çocuklarla buluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan etkinlikler, Efendibey Mahallesi Mustafa Yiğit Millet Bahçesi'nde start aldı. Ardından İlhanlı Mahallesi Doğan Baran Parkı, İlhanlı Mahallesi Memnune Türker Parkı, Selçuk Mahallesi Selçuk Parkı ve Aşağı Kayabaşı Mahallesi Kızılelma Parkı birer şenlik alanına dönüştü. Her mahallede çocuklar için palyaçolar, maskotlar, masal kahramanları, yarışmalar ve sürpriz aktivitelerle dolu eğlenceli programlar düzenlendi.

Şenlik alanlarında minikler gönüllerince eğlenirken, aileler de bu güzel günde çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Parklar adeta birer bayram meydanına dönüştü.

Günün finali, saat 19.00'da Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan büyük organizasyonla taçlandı. Hacivat-Karagöz, Aşık-Maşuk ve yılan gösterisi gibi geleneksel sahne performansları izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Yüz boyama etkinlikleri, oyunlar ve sürprizlerle dolu program, bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Etkinliğe olan ilgi o kadar büyüktü ki salon tamamen dolarken, birçok vatandaş etkinliği ayakta izlemek zorunda kaldı. Yoğun katılım, organizasyonun ne denli beğeni topladığını bir kez daha gösterdi.

Başkan Özdemir: "Çocukların gülüşü her şeye değer"

Etkinlik boyunca çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bu özel günü onların gözlerindeki ışıltı, yüzlerindeki tebessümle kutladık. Her bir çocuğumuzun bayramı dolu dolu yaşaması için mahalle mahalle gezdik. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - NİĞDE