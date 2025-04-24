Niğde'de 23 Nisan Coşkusu: 'Mahallemde Bayram Var' Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde'de 23 Nisan Coşkusu: 'Mahallemde Bayram Var' Etkinliği

Niğde\'de 23 Nisan Coşkusu: \'Mahallemde Bayram Var\' Etkinliği

Niğde Belediyesi'nin düzenlediği 'Mahallemde Bayram Var' etkinliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yüzlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Mahallelerde düzenlenen eğlencelerle çocukların bayram coşkusu artırıldı.

24.04.2025 14:16  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Mahallemde Bayram Var" etkinliği, yüzlerce çocuğun katılımıyla renkli ve coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Hayata geçirilen organizasyon, bu yıl bayram coşkusunu mahalle mahalle dolaşarak çocuklarla buluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan etkinlikler, Efendibey Mahallesi Mustafa Yiğit Millet Bahçesi'nde start aldı. Ardından İlhanlı Mahallesi Doğan Baran Parkı, İlhanlı Mahallesi Memnune Türker Parkı, Selçuk Mahallesi Selçuk Parkı ve Aşağı Kayabaşı Mahallesi Kızılelma Parkı birer şenlik alanına dönüştü. Her mahallede çocuklar için palyaçolar, maskotlar, masal kahramanları, yarışmalar ve sürpriz aktivitelerle dolu eğlenceli programlar düzenlendi.

Şenlik alanlarında minikler gönüllerince eğlenirken, aileler de bu güzel günde çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Parklar adeta birer bayram meydanına dönüştü.

Günün finali, saat 19.00'da Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan büyük organizasyonla taçlandı. Hacivat-Karagöz, Aşık-Maşuk ve yılan gösterisi gibi geleneksel sahne performansları izleyicilerden büyük beğeni aldı.

Yüz boyama etkinlikleri, oyunlar ve sürprizlerle dolu program, bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Etkinliğe olan ilgi o kadar büyüktü ki salon tamamen dolarken, birçok vatandaş etkinliği ayakta izlemek zorunda kaldı. Yoğun katılım, organizasyonun ne denli beğeni topladığını bir kez daha gösterdi.

Başkan Özdemir: "Çocukların gülüşü her şeye değer"

Etkinlik boyunca çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bu özel günü onların gözlerindeki ışıltı, yüzlerindeki tebessümle kutladık. Her bir çocuğumuzun bayramı dolu dolu yaşaması için mahalle mahalle gezdik. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - NİĞDE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Niğde Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, 23 Nisan, Belediye, Çocuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de 23 Nisan Coşkusu: 'Mahallemde Bayram Var' Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı Depremden çay bardağıyla kaçtı, dışarı çıkar çıkmaz da yudumladı
Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı Engelli vatandaşı kucaklayan kahraman depremden böyle kaçtı
Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı Depreme canlı yayında yakalandı, yaşananları anbean anlattı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Türkiye’ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Türkiye'ye deprem mesajı: Tam dayanışma içindeyiz
Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı Depreme çalışırken yakalanan işçi, binadan atladı
Naci Görür’den ’Evlere girelim mi’ sorusuna yanıt: Kolon ve kirişlerden ses geliyorsa girmeyin Naci Görür'den 'Evlere girelim mi?' sorusuna yanıt: Kolon ve kirişlerden ses geliyorsa girmeyin
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi Sağlık Bakanı Memişoğlu: 236 vatandaşımız depremden etkilendi
Esenyurt’ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı O anlar kameralarda Esenyurt'ta depremin etkisiyle kule vinç havada sallandı! O anlar kameralarda
Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Depremde bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, bugün Bakan Tunç ile görüşecek
İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
14:13 Bu nasıl vicdansızlık İstanbul’daki deprem anında hırsızlığa geldiler Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler
13:12 Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki’den İstanbulluları korkutacak sözler Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler
12:38 DEM heyetinden sürpriz “tecrit“ çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama
22:12 İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ’da okullar tatil İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil
22:03 İstanbul’daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti İstanbul'daki depremin ardından yurttaşlar parklara akın etti
21:40 Bahçeli’den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul’un bir numaralı gündemdir Bahçeli'den İstanbul depremine ilişkin ilk açıklama: Artık İstanbul'un bir numaralı gündemdir
21:35 11 yıl sonra ilk DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar 11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonunda katıldı: MHP ile tokalaştılar
21:21 İstanbul’daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi İstanbul'daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi
21:20 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı
21:05 Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü Deprem esnasında tarihi sur duvarından dev kütle düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 16:09:12. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde'de 23 Nisan Coşkusu: 'Mahallemde Bayram Var' Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.