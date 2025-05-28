Niğde'de Bitkin Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı

Niğde'de bitkin halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

NİĞDE - Niğde'nin Bor ilçesinde enerji iletim hattı çalışmaları sırasında bitkin halde bulunan Kızıl Şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Enerji iletim hattında görevli hat bakım şefi Cengiz Koç, çalışma sırasında yerde hareketsiz halde yatan Kızıl Şahin'i fark etti. Uçamayacak durumda olan kuşu bulunduğu yerden alan Koç, ilk olarak su ve yem vererek müdahalede bulundu. Koç, ardından durumu ilgili kurumlara bildirerek Kızıl Şahini Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kızıl Şahinin gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya salınacağını bildirdi.