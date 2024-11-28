Niğde\'de Çocuk Evlerine Denetim Ziyareti

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Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal ve Müdür Yardımcısı Çetin Tutaş, Niğde Çocuk Evleri Sitesi'ne habersiz denetim ziyareti gerçekleştirdi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada gerçekleştirilen bu tür ziyaretlerin; çocukların yaşam şartlarını yerinde değerlendirmek, ihtiyaçlarını doğrudan belirlemek ve onlarla daha yakın bir iletişim kurmak amacı taşıdığı ifade edildi. Çocukların mutluluğunu ve yaşam standartlarını artırmayı hedefleyen bu çalışmaların devam edeceği vurgulandı. Ziyaretin ardından Hilal Ünal ve Çetin Tutaş'ın Çocuk Evleri Sitesi personeli ile görüşerek, denetim sonuçlarını değerlendirdiği ve çocukların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına gereken konular üzerinde istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Öte yandan yapılan açıklamada bu etkinliklerle Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün çocukların yanında olma kararlılığının bir göstergesi olarak devam edeceği ifade edildi. - NİĞDE