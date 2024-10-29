Niğde\'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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Niğde'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapılan kutlama programında Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İkmal Albay Dr. Özcan Yetiş vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik şunları söyledi; "Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan, başta cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet ve şükranla anıyorum. Bundan 101 yıl önce bugün; 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın mukadderatını geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli cumhuriyettir' ifadeleriyle ilan edilmiştir. O günden bu güne cumhuriyetimiz aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan, erdemli, faziletli insanlar yetiştiren, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk Milletini istikbal yolunda hızla ilerleten, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, birlik ve beraberlikten, bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyen, çağdaş dünyada hak ettiği onurlu yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren çağdaş bir yönetim şekli olmuştur. Bu inançla; büyük kahraman, asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Onu, kahraman ecdadımızı, aziz şehit ve gazilerimizi milletimizin kalbinde ve gönlünde ebediyete kadar yaşatacak ve asla unutmayacağız."

Vali Çelik'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Niğde Güzel Sanatlar Lisesi korosu tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylendi, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nın gösterisi spor salonunu dolduran kalabalık tarafından büyük alkış aldı. Tören, okulların tören yürüyüşüyle sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 18.30'da düzenlenecek fener alayı ile devam edecek. - NİĞDE