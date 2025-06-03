Niğde'de Dijital Dönüşüm ve Tarihi Mirası Koruma Protokolleri İmzalandı - Son Dakika
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Niğde'de Dijital Dönüşüm ve Tarihi Mirası Koruma Protokolleri İmzalandı

Niğde\'de Dijital Dönüşüm ve Tarihi Mirası Koruma Protokolleri İmzalandı
03.06.2025 17:08  Güncelleme: 17:11
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Niğde Valiliği, Belediyesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından imzalanan üç protokol ile şehrin dijitalleşmesi, kültürel mirasın korunması ve yerel değerlerin yaşatılması hedefleniyor. Protokoller arasında coğrafi bilgi sistemleri, restorasyon projeleri ve kültürel değerlerin kitaplaştırılması yer alıyor.

Niğde Valiliği'nin koordinasyonunda; Niğde Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında imzalanan üç ayrı protokol ile şehirde dijital dönüşüm, kültürel mirasın korunması ve yerel değerlerin yaşatılması hedefleniyor.

Valilikte düzenlenen imza töreninde, kurumlar arası güçlü uyumun ve ortak vizyonun simgesi olan protokoller, ilgili temsilcilerce imzalandı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında imzalanan Coğrafi Veri Altyapısı ve Akıllı Şehir Teknolojileri Geliştirme İşbirliği Protokolü, şehirde dijitalleşmeye dayalı bir yönetim anlayışının önünü açacak. Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu'nun imzaladığı protokol kapsamında, coğrafi bilgi sistemleri, yapay zeka destekli analizler ve dijital ikiz uygulamaları gibi yenilikçi teknolojiler hayata geçirilecek. Niğde Belediyesi ile Niğde İl Özel İdaresi arasında imzalanan Çeşme ve Mescitlerin Belgeleme ve Restorasyon Uygulamalarına Yönelik İşbirliği Protokolü ile kent merkezindeki tarihi yapıların korunmasını amaçlıyor. İmzalanan protokole göre, Niğde merkezdeki çeşme ve mescitlerin restorasyon projeleri hazırlanarak uygulamaya geçirilecek. Protokol çerçevesinde; projelerin teknik takibi, raporlanması ve harcama planlarının onaylanmasından sorumlu bir teknik komisyon kurulacak. Restorasyon projeleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hayata geçirilecek. Gerektiğinde uzman danışmanlık hizmeti alınacak ve bu maliyetler de eşit paylaşılacak. Protokol, projelerin tamamlanması ve nihai raporun hazırlanmasıyla sona erecek.

Niğde'nin kültürel hafızası kitaplaştırılıyor

Niğde Belediyesi ile İl Özel İdaresi arasında imzalanan bir diğer protokol ise, Kültürel Değerleri Yaşatma ve Kitap Basımı İş Birliği Protokolü oldu. Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir tarafından imzalanan protokol ile şehrin tarihi, kültürel, sanatsal ve folklorik değerleri derlenerek kitaplaştırılacak. Ayrıca bu eserlerle Niğde temalı kütüphaneler ve kitaplıkların kurulması planlanıyor. Projenin içerik oluşturma, editörlük, grafik tasarım ve basım süreçleri taraflarca ortak yürütülecek. Kitapların dağıtımı ve tanıtımı ise Niğde Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. Eserler kamu kurumları, okullar ve kütüphaneler aracılığıyla toplumla buluşturulacak. Üç yıl süreyle geçerli olacak protokol, tarafların mutabakatıyla uzatılabilecek. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ömer Halisdemir, Dijital Dönüşüm, Niğde Valiliği, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Teknoloji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de Dijital Dönüşüm ve Tarihi Mirası Koruma Protokolleri İmzalandı - Son Dakika

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