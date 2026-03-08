Niğde'de 8 Mart Kadınlar Günü programında ilham veren kadınlar sahnedeydi - Son Dakika
Niğde'de 8 Mart Kadınlar Günü programında ilham veren kadınlar sahnedeydi

Niğde\'de 8 Mart Kadınlar Günü programında ilham veren kadınlar sahnedeydi
08.03.2026 15:56  Güncelleme: 15:57
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Niğde'de düzenlenen programda, kadınlar kendi yaşam hikayelerini paylaşarak katılımcılara ilham verdiler. Niğde Valisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, kadınların toplumdaki rolleri ve katkıları hakkında önemli mesajlar verdiler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Niğde'de düzenlenen programda ilham veren kadınlar sahneye çıkarak yaşam hikayelerini paylaştı.

Niğde Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Niğde Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen program, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Program, kadın kooperatiflerinin ürünlerinin yer aldığı ve kadınlara yönelik bilgilendirici stantların ziyaret edilmesiyle başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlik kapsamında Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'İlham Veren Kadınlar' belgeselinin gösterimi yapıldı. Programda konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe; kadınların tarih boyunca gösterdikleri fedakarlık, cesaret ve azimleriyle toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, "Kadınlarımız aile kurumunun temel direği olmuş, toplumumuzun şekillenmesinde ve geleceğimizin inşasında önemli rol üstlenmiştir. Eğitimden bilime, sağlıktan ekonomiye kadar hayatın her alanında ortaya koydukları emek ve başarılar ülkemizin gelişimine güçlü katkılar sunmaktadır. Güçlü bir toplumun ve müreffeh bir geleceğin temelinde kadınların emeği, birikimi ve katkısı vardır" dedi. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kadınlara tanınan hakların bu güçlü konumu daha da pekiştirdiğini ifade eden Akmeşe; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen reformlar sayesinde Türk kadını birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına kavuşmuş, sosyal, hukuki ve siyasi alanlarda önemli kazanımlar elde etmiştir. Bu kazanımlar kadınlarımızın bugün eğitimden istihdama, bilimden sanata ve kamu hayatına kadar pek çok alanda daha etkin şekilde yer almasının temelini oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ise konuşmasında kadınların topluma kattığı değere dikkat çekerek, "Bugün burada yalnızca bir günü anmak için değil, hayatın her alanında emek veren kadınların toplumumuza kattığı değeri hatırlamak için bir aradayız. Niğde, köklü tarihi ve güçlü kültürel mirasıyla medeniyetlerin izlerini taşıyan bir şehirdir. Bu topraklarda kadınların güçlü izlerini görmek her zaman mümkündür" dedi. Kesler, Selçuklu döneminde Niğde'de yönetimde söz sahibi olan ve halk arasında Anadolu'nun ilk kadın valisi olarak bilinen Hüdavent Hatun'un buna önemli bir örnek olduğunu belirterek, "Bugün de aynı ruhu Niğde'nin her alanında görmek mümkündür. Kadınlar eğitimde, sağlıkta, üretimde, kamu hizmetlerinde, girişimcilikte, sanatta ve sosyal hayatta önemli çalışmalar yürütürken aynı zamanda aileyi ayakta tutan en güçlü yapı taşlarından biri olmaya devam etmektedir" diye konuştu. Konuşmaların ardından 'İlham Veren Kadınlar' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye Niğde Karayolları 64. Şube Şefi Ahsen Yalçın, İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya, Psikolog Münevver Seda Akdemir, döşeme ustası Elvide Işık ile Seda Bakıral ve Pervin Akça konuşmacı olarak katıldı.

Programda konuşmacılar kendi yaşam hikayelerini ve deneyimlerini paylaşarak katılımcılara ilham verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Niğde'de 8 Mart Kadınlar Günü programında ilham veren kadınlar sahnedeydi - Son Dakika

