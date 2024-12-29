Niğde\'de \'Emekliler Yılı\' Etkinlikleri Düzenlendi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2024 yılının 'Emekliler Yılı' ilan edilmesiyle başlatılan Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Projesi çerçevesinde, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlikler; Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol ve Üniversitenin Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü organizasyonunda düzenlendi. Panele, konferansa, konsere ve yürüyüşe ev sahipliği yapan etkinlikler, Niğde'deki emeklilere yönelik sağlık, kültür ve sosyal alanlarda farkındalık oluşturmayı amaçladı. 'Emeklilikte Sağlık ve Refah' başlıklı panelde; halk sağlığı, psikolojik destek ve sosyal güvenlik hizmetleri uzmanlarca ele alındı. Emeklilere yönelik hizmetler ve faydalı bilgiler paylaşıldı. Bunun yanı sıra 'Sürdürülebilir Beslenme ve Sağlıklı Duruş Eğitimi' konferansında, doğru beslenme alışkanlıkları ve sağlıklı duruş teknikleri üzerinde duruldu. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen konserde; Koro Şefi İlhan Sancaktaroğlu yönetimindeki Niğde Emekliler Korosu, Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini seslendirdi. Etkinliklerin son gününde ise emekliler ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, etkinlikler hakkında yaptığı açıklamada; emeklilerin toplumun en değerli hazineleri olduğunu vurguladı. Rektör Uslu; "Niğde Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol kapsamında, emeklilerimizin emeklerini takdir etmek ve yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla bu etkinlikleri düzenledik. Etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım emekli vatandaşlarımızın sosyal yaşamına önemli katkılar sunabilmişizdir" ifadelerini kullandı. - NİĞDE