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Altunhisar'da Filistin'e Destek Programı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde, yöresel ürünler ve yemeklerin satışa çıkarıldığı bir program düzenlendi. Programda toplanan bağışlar Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Altunhisar\'da Filistin\'e Destek Programı
23.12.2023 - 15:15,
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Niğde'nin Altunhisar ilçesinde geliri Filistin'e bağışlanmak üzere yöresel ürünler ve yemeklerin satışa çıkarıldığı program düzenlendi.

Altunhisar Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen program İlçe Müftülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde gerçekleştirildi. Belediye Düğün Salonunda ilçe halkının yoğun katılımı ile düzenlenen programda, Altunhisarlı hanımların evlerinde hazırladığı yöresel ürünler, el işleri, yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. Düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Abdussamed Yiğit, Belediye Başkanı Vedat Kirazcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Programın açılışında konuşma yapan Kaymakam Abdussamed Yiğit; toplanan bağışların Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi. Yiğit konuşmasında şunları söyledi;

"Gazze, bir terör devleti olan İsrail tarafından yoğun bombardımana tabi tutulmakta, bölgede ağır bir insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Bu durum karşısında insanlık, hiç iyi bir sınav verememekle birlikte, Filistin'in hak ve hukukunu koruyamamaktadır. İsrail, yaptıklarına kör şahitler tutup, çeşitli bahanelerle Filistin topraklarını ilhak etmekte ve bu soykırımda haklı olduğunu, uluslararası kamuoyuna kabul ettirmeye çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır. Filistin'de insanlık onurunun ayaklar altına alındığı bu vahşet karşısında, Gazzeli kardeşlerimize desteklerimiz ve gür sesimiz, bu durumun en açık ve net ilanıdır. İnşallah, Gazzeli kardeşlerimize destek amacıyla düzenlenen programda toplanan bağışlar, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak ve kardeşlerimize bir nebze umut olacaktır." - NİĞDE

Kaynak: İHA
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