Niğde'de 111 hafız için icazet töreni
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de 111 hafız için icazet töreni

16.04.2026 17:58  Güncelleme: 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de hafızlık eğitimini tamamlayan 111 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Törene Niğde Valisi ve diğer protokol üyeleri katıldı. Vali Akmeşe, hafızlık müessesesinin İslam medeniyetinin önemli bir emanet olduğunu vurguladı.

Niğde'de hafızlık eğitimini tamamlayan 42 erkek ve 69 kız olmak üzere toplam 111 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Niğde İl Müftülüğü koordinesinde, Muhammedü'l Emin, Muradiye, İbrahim Baloğlu ve Sazlıca Sami Efendi Kur'an kurslarından mezun olan hafızlar için Niğde Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törene; Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, İl Müftüsü Hüseyin Güneş, protokol üyeleri ile hafızların aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi ve hafızların salona girişi yapıldı.

Törende konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa rehber olarak indirilen ilahi bir kelam olduğunu belirterek, hafızlık müessesesinin İslam medeniyetinin en kıymetli emanetlerinden biri olduğunu vurguladı. Akmeşe, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin büyük bir sabır, disiplin ve adanmışlık örneği sergilediğini ifade ederek, "42 erkek ve 69 kız olmak üzere toplam 111 evladımızın bu şerefli unvana erişmesi hepimiz için büyük bir gurur vesilesidir. Hafızların yetişmesinde emeği geçen hocalara ve destek olan ailelere teşekkür ederiz" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, hafızlık mertebesine ulaşmanın büyük bir onur olduğunu dile getirerek, Peygamber Efendimizin "Sizlerin en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir" hadis-i şerifini hatırlattı. Özdemir, gençlerin gösterdiği azim ve iradenin takdire şayan olduğunu belirterek, "Ülkemizin geleceği gençlerimize emanet. Bu değerlerle yetişen bir nesil, yarınlarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin de, değerlerinden uzaklaşmış bir nesil yerine imanlı, ahlaklı ve vatanına bağlı bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Şahin, Kur'an eğitiminin toplumun manevi yapısının güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

İl Müftüsü Hüseyin Güneş ise konuşmasında mezun olan hafızları, ailelerini ve emeği geçen tüm eğitimcileri tebrik etti. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma alanında dünya birinciliği bulunan Bünyamin Topçuoğlu ve Alpcan Çelik tarafından Kur'an ziyafeti sunuldu. Programda ayrıca hafızlar sahneye davet edilerek Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu, dualar edildi.

Programın sonunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 111 öğrenciye icazet belgeleri takdim edildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Kültür, Niğde, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 18:46:29. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.