Niğde\'de 111 hafız için icazet töreni

Niğde'de hafızlık eğitimini tamamlayan 42 erkek ve 69 kız olmak üzere toplam 111 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Niğde İl Müftülüğü koordinesinde, Muhammedü'l Emin, Muradiye, İbrahim Baloğlu ve Sazlıca Sami Efendi Kur'an kurslarından mezun olan hafızlar için Niğde Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törene; Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin, İl Müftüsü Hüseyin Güneş, protokol üyeleri ile hafızların aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi ve hafızların salona girişi yapıldı.

Törende konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa rehber olarak indirilen ilahi bir kelam olduğunu belirterek, hafızlık müessesesinin İslam medeniyetinin en kıymetli emanetlerinden biri olduğunu vurguladı. Akmeşe, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin büyük bir sabır, disiplin ve adanmışlık örneği sergilediğini ifade ederek, "42 erkek ve 69 kız olmak üzere toplam 111 evladımızın bu şerefli unvana erişmesi hepimiz için büyük bir gurur vesilesidir. Hafızların yetişmesinde emeği geçen hocalara ve destek olan ailelere teşekkür ederiz" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, hafızlık mertebesine ulaşmanın büyük bir onur olduğunu dile getirerek, Peygamber Efendimizin "Sizlerin en hayırlısı Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir" hadis-i şerifini hatırlattı. Özdemir, gençlerin gösterdiği azim ve iradenin takdire şayan olduğunu belirterek, "Ülkemizin geleceği gençlerimize emanet. Bu değerlerle yetişen bir nesil, yarınlarımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Şahin de, değerlerinden uzaklaşmış bir nesil yerine imanlı, ahlaklı ve vatanına bağlı bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Şahin, Kur'an eğitiminin toplumun manevi yapısının güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

İl Müftüsü Hüseyin Güneş ise konuşmasında mezun olan hafızları, ailelerini ve emeği geçen tüm eğitimcileri tebrik etti. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma alanında dünya birinciliği bulunan Bünyamin Topçuoğlu ve Alpcan Çelik tarafından Kur'an ziyafeti sunuldu. Programda ayrıca hafızlar sahneye davet edilerek Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu, dualar edildi.

Programın sonunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 111 öğrenciye icazet belgeleri takdim edildi. - NİĞDE