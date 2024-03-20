Niğde'de 'Hayat Kahve' hizmete girdi - Son Dakika
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Niğde'de 'Hayat Kahve' hizmete girdi

Niğde\'de \'Hayat Kahve\' hizmete girdi

Niğde'de özel bireylerin çalışacağı 'Hayat Kahve' düzenlenen törenle hizmete girdi. Down sendromlu gençler ve özel bireylerin sosyal hayata daha iyi adapte olmaları ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla Efendibey Mahallesi Mustafa Yiğit Millet Bahçesi'nde inşa edilen Hayat Kahvesi düzenlenen törenle açıldı.

20.03.2024 15:51  Güncelleme: 15:56
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Niğde'de özel bireylerin çalışacağı 'Hayat Kahve' düzenlenen törenle hizmete girdi.

Down sendromlu gençler ve özel bireylerin sosyal hayata daha iyi adapte olmaları ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla Efendibey Mahallesi Mustafa Yiğit Millet Bahçesi'nde inşa edilen Hayat Kahvesi düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, hayata geçirilen kafenin hayırlı olmasını dileyerek, Hayat Kahvesi'nin kentin önemli bir ihtiyacını giderecek nitelikle olduğunu söyledi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, açılışını yaptıkları kafenin sadece bir kafe değil, aynı zamanda Down sendromlu gençler ve özel çocukların kendi yeteneklerini keşfedebilecekleri özel bir mekan olduğunu söyledi. Törende duygusal terapi köpeklerini de tanıtan Özdemir, bu alanda eğitilmiş köpeklerin Down sendromlu çocuklar için önemli bir duygusal terapi aracı olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığına dikkat çekerek, bu köpeklerin de Hayat Kahvesi'nin fertleri olarak buraya gelen özel çocuklarla yakından ilgileneceğini ifade etti.

Kafede Down sendromlu gençlerin özel eğitim öğretmenleri eşliğinde hazırladığı lezzetler, yine Down sendromlu gençler tarafından servis edilecek. Kafenin açılış törenine Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, protokol üyeleri, Engelliler Derneği Niğde Şubesi yöneticileri, Down sendromlu ve özel eğitim alan çocuklar ile aileleri ve davetliler katıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de 'Hayat Kahve' hizmete girdi - Son Dakika

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