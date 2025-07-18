Niğde\'de Hıdırlık Külliyesi\'nin Temeli Atıldı

Niğde'de hayırsever iş adamı Hacı Tonyukuk Abay tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan Hıdırlık Külliyesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Programda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, kamu yatırımlarının yanı sıra hayırseverlerin yatırımlara destek vermesinin kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Devlet olarak birçok hizmeti kamu eliyle yürütüyoruz ancak asıl gücümüz hayırsever vatandaşlarımızdır. Asım Abay ve ailesine bu anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu kompleksin yanında bir anaokulu projesini de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Burada yapılacak külliye, taziye evi ve cenaze alanı gibi birimler büyük bir ihtiyacı karşılayacak. İnşallah buradan doğacak hayır, bu işe katkı sunan herkese yazılacaktır" dedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, "Böylesine mübarek bir günde böylesine anlamlı bir hizmetin temel atma törenine katılmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Kıymetli hayırseverlerimizden Asım Abay'ın destekleriyle bu güzel projeyi hayata geçiriyoruz. Rabbim hayırlarını kabul etsin" ifadelerine yer verdi.

Hıdırlık Külliyesi'nin kentin önemli projeleri arasında yer aldığını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise şunları söyledi:

"Bu sadece bir yapı değil, vatandaşlarımızın acılı günlerinde omuz omuza verip teselli bulacağı bir merkez olacak. Proje kapsamında 500 kişilik cami, dört taziye evi, iki gasilhane, dört morg, yemek salonları, servis ve teknik odalar, 1200 kişilik cenaze namazı alanı gibi birçok birim yer alacak. Projenin toplam maliyeti 50 milyon TL'yi aşıyor. Hayırseverimiz Asım Abay'ın çok kıymetli bağışıyla bu projeyi hayata geçiriyoruz. Allah kendisinden razı olsun."

Abay'a teşekkür plaketi takdimi sonrası protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla Hıdırlık Külliyesi'nin temeli dualarla atıldı.

Hıdırlık Külliyesi'nin içerisinde cami, taziye evleri, bin kişilik cenaze namazı kılma yeri, 1200 kişilik avlu ve yemekhane yer alacak.

Hıdırlık Külliyesi'nin temel atma törenine Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri, hayırsever iş insanı Asım Abay ve vatandaşlar katıldı. - NİĞDE