Niğde'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Kutlandı - Son Dakika
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Niğde'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Kutlandı

Niğde\'de Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası Kutlandı

Trafik bilinci oluşturmak, maddi ve manevi kayıpların önüne geçmek ve trafik güvenliği ile farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik haftası Niğde'de Çocuk Trafik Eğitim Pisti'nde düzenlenen programla kutlandı.

09.05.2024 12:23  Güncelleme: 12:27
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Trafik bilinci oluşturmak, maddi ve manevi kayıpların önüne geçmek ve trafik güvenliği ile farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik haftası Niğde'de Çocuk Trafik Eğitim Pisti'nde düzenlenen programla kutlandı.

Programa Vali Yardımcısı Resul Özdemir, Belediye Başkan yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, motosiklet kullanıcıları ile öğrenciler katıldı. Öğrencilerle birlikte 'Öncelik yayanın' sloganı ile yaya geçidi kırmızıya boyandı, trafik eğitim pistinde trafik kuralları anlatıldı. Motosiklet kullanıcılarına reflektörlü yelek dağıtılırken kurallara uymaları konusunda hatırlatmalar yapıldı, çocuklara trafikle ilgili farkındalık oluşturacak hediyeler verildi.

Vali Yardımcısı Resul Özdemir; "Tüm dünyada olduğu gibi her yıl mayıs ayının ilk haftası, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de trafik bilincini oluşturmak, maddi ve manevi kayıplarımızın önüne geçmek ve trafik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir. İçişleri Bakanlığımızın "HAYATLA YARIŞILMAZ" mottosundan hareket ederek, trafik kurallarına uymak ve diğer sürücülerle paylaştığımız yolları daha güvenli hale getirmek hepimizin ortak görev ve sorumluluğundadır. Bize düşen görev ilimizde trafik güvenliğini daha da ileriye taşımak, trafikte saygı, hoşgörü ve sabırla hareket eden, kurallarına uyan, emniyet kemeri ve kask gibi güvenlik önlemlerine dikkat eden, alkollü araç kullanmayan ve yaya geçitlerinde yayalarımıza saygı gösterildiği trafik bilincinin tesis edilmesinde sorumluluklarımızı yerine getirmektir" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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