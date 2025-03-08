Niğde'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Niğde'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı Toplantısı Yapıldı

Niğde'de gerçekleştirilen toplantıda, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'nın 16. Etabı tanıtıldı. 2024 için toplam 286,5 milyon TL yatırım ve 142 milyon TL hibe desteği sağlanacak projeler hakkında bilgi verildi.

08.03.2025 17:21
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Niğde'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı 16. Etap Toplantısı yapıldı

NİĞDE - Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında Niğde' de önceki yıllarda uygulanan projeler ve 2025 yılında uygulanacak olan 16. Etap Hibe Programı tanıtım toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Tanıtım toplantısına Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Niğde Ticaret Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Zafer Uyanık, Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, STK temsilcileri, kurum amirleri ve yatırımcılar katıldı.

Tanıtım toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında, Niğde'de 2024 yılında 286,5 milyon TL yatırım tutarında 133 projenin hayata geçirildiği ve bu projelere toplamda 142 milyon TL hibe desteği sağlandığı ifade edildi.

Niğde'de 2006-2024 yılları arasında toplam 1054 projeye destek verildiğinin belirtildiği toplantıda 62 milyon Euro yatırım için 1,2 milyar TL hibe ödemesi sağlandığı belirtildi.

Tanıtım toplantısında konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında Niğde'nin ülke genelinde her zaman ilk 5'te yer aldığını belirtti.

"Verilen destekler nüfusun kırsalda kalmasını sağlıyor"

Vali Çelik; " Verilere baktığımız zaman, 19 yıl içerisinde toplamda bin 54 proje ve yaklaşık 1.2 milyar TL bu memlekete yatırım yapılmış. Yine, 2024 yılı verilerine baktığımız zaman da sulama dahil 133 projeye 247 milyon destek sağlanmış. Üretimden pazarlamaya kadar neredeyse her seviyede üreticimizin destek aldığını memnuniyetle görmekteyiz. Bu desteklerin üretim ve istihdam anlamında çok ciddi bir katkısı var. Nüfusun kırsalda kalması noktasında bu projelere verilen destekler çok önemli" dedi.

Vali Çelik yaptığı açıklamada yatırımcılara ise ürettikleri ürünleri yerinde pazarlamaları ve su kaynaklarını modern yöntemlerle daha doğru ve verimli kullanmaları konusunda da hatırlatmada bulundu.

Niğde'nin üretim kapasitesini tam anlamı ile kullandığını söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş ise konuşmasında şunları söyledi; " Bizim il olarak hem bitkisel hem de hayvansal üretimde herhangi problemimiz yok. Görev yaptığımız süre içerisinde yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinden pazarlama noktasında kısal kalkınmaya her zaman önem verdik, vermeye de devam edeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından başvuru kapsamında hibe desteği sağlanacak yatırımlara temsili çekleri verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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