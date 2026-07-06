Niğde'den Koruyucu Aile Çağrısı: 83 Çocuk Sıcak Bir Yuva Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'den Koruyucu Aile Çağrısı: 83 Çocuk Sıcak Bir Yuva Bekliyor

Niğde\'den Koruyucu Aile Çağrısı: 83 Çocuk Sıcak Bir Yuva Bekliyor
06.07.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, koruyucu aile hizmetini yaygınlaştırmak için vatandaşlara çağrı yaptı. 63 ailenin yanında 83 çocuğun güvenli ortamda yaşadığı belirtilirken, sayının artmasının önemi vurgulandı.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü; koruyucu aile hizmetlerine dikkat çekmek ve daha fazla çocuğun sıcak bir aile ortamında büyümesini sağlamak amacıyla vatandaşlara koruyucu aile olma çağrısında bulundu.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe'nin eşi Hacer Akmeşe'nin de destek verdiği çağrıda il genelinde 63 koruyucu aile yanında 83 çocuğun güvenli ve sevgi dolu bir ortamda yaşamını sürdürdüğü, bu sayının artmasının çocukların geleceği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ile kurumun şube müdürleri tarafından yapılan açıklamada, koruyucu aile hizmetinin yalnızca bir sosyal destek modeli değil, aynı zamanda çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan önemli bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

"Her çocuk bir aileye ait hissetmeyi hak ediyor"

İl Müdürü Nurettin Kesler, her çocuğun sevgi, ilgi ve güven ortamında büyümesinin temel bir hak olduğunu belirterek, "Her çocuk; sevgiyle büyümeyi, güvenle yaşamayı ve kendisini bir aileye ait hissetmeyi hak eder. Koruyucu aile olmak; yalnızca bir çocuğa evinizi açmak değil, ona sevgiyle sarılan bir aile olmak, hayallerine ortak olmak ve geleceğe umutla bakmasını sağlamaktır. Bir çocuğun hayatına dokunan her iyilik, toplumun geleceğine yapılan en değerli yatırımdır. Bir çocuğun hayatını değiştirecek adım sizinle başlayabilir" dedi.

63 aile, 83 çocuğa umut oldu

Niğde'de bugüne kadar 63 koruyucu ailenin 83 çocuğa sıcak bir yuva sunduğunu belirten Kesler, koruyucu aile olmayı düşünen vatandaşların süreç hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru şartlarını öğrenmek amacıyla il müdürlüğüne başvurabileceklerini belirtti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık, Niğde, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'den Koruyucu Aile Çağrısı: 83 Çocuk Sıcak Bir Yuva Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi Başına geleceklerden habersiz kıraathanede oturuyordu, feci kazada can verdi
Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL’lik zarar verdi Sürünerek girdiği mağazayı soydu, 1 milyon TL'lik zarar verdi
Otomobil ağaca çarptı Karı koca hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı Otomobil ağaca çarptı! Karı koca hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu Şanlıurfa'da battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu
Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçiren görüntü

13:38
Anlaşma tamam Dev havayolu şirketi resmen satılıyor
Anlaşma tamam! Dev havayolu şirketi resmen satılıyor
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:50
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası ertelendi
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 13:59:08. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde'den Koruyucu Aile Çağrısı: 83 Çocuk Sıcak Bir Yuva Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.