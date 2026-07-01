Niğde'de Koruyucu Aile Günü Şenliği - Son Dakika
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Niğde'de Koruyucu Aile Günü Şenliği

Niğde\'de Koruyucu Aile Günü Şenliği
01.07.2026 16:54
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Niğde'de düzenlenen Koruyucu Aile Şenliği'nde aileler çocuklarıyla piknik yapıp eğlendi.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Koruyucu Aile Günü kapsamında Kent Ormanı'nda "Koruyucu Aile Şenliği" düzenlendi.

Programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, eşi Hacer Akmeşe, Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, koruyucu aileler ve çocukları katıldı. Etkinlikte aileler çocuklarıyla birlikte piknik yaparken, kurulan oyun alanlarında çeşitli etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi. Gün boyunca düzenlenen sosyal ve eğlenceli aktiviteler, çocukların yüzünü güldürdü. Programda konuşan Vali Nedim Akmeşe, koruyucu aileliğin yalnızca bir çocuğun bakımını üstlenmekten ibaret olmadığını belirterek, "Koruyucu aile olmak; bir çocuğa sevgi, güven, aidiyet duygusu ve aile sıcaklığı sunmaktır. 2012 yılında başlatılan koruyucu aile seferberliği sayesinde ülkemizde daha fazla çocuğumuz aile ortamında büyüme imkanına kavuşmuştur. Bugün Türkiye genelinde binlerce çocuğumuz koruyucu ailelerin şefkatiyle güven içerisinde yaşamını sürdürmektedir. İlimizde ise 64 koruyucu aile yanında 81 çocuğumuz bu hizmetten faydalanmaktadır. Nüfusa oranla koruyucu aile sayısında ilimizin örnek bir noktada bulunması bizleri memnun etmektedir. Valiliğimiz olarak koruyucu aile hizmetinin yaygınlaştırılması için tüm kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ise, koruyucu ailelerin üstlendiği görevin büyük bir fedakarlık örneği olduğunu ifade ederek, "Bir çocuğa gönül kapılarını açmak, ona yalnız olmadığını hissettirmek ve geleceğine güvenle dokunmak çok kıymetli bir sorumluluktur. Koruyucu ailelerimizin çocuklarımıza kattığı umut, sevgi ve güven her türlü takdirin üzerindedir. İlimizde koruyucu aile hizmet modelinin yaygınlaştırılması, mevcut ailelerimizin desteklenmesi ve daha fazla çocuğumuzun aile sıcaklığıyla buluşması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından koruyucu ailelere çeşitli hediyeler takdim edilirken, etkinlik günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Koruyucu Aile Günü Şenliği - Son Dakika

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