Niğde'de Kurbanlık Hayvan Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Niğde'de Kurbanlık Hayvan Denetimleri Devam Ediyor

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan satış yerlerinde denetimler yapmaya devam ediyor. Denetimlerde hayvanların yaşı, ırkı, küpe numarası ve aşı durumu gibi konular incelenerek vatandaşlara bilgi veriliyor. Vatandaşlar, 'Tarım Cebimde' mobil uygulaması üzerinden kurbanlık hayvanların bilgilerine erişebilecekler.

13.06.2024 15:17
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Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan satış yerlerinde denetimler devam ediyor.

Yapılan denetimlerde görevli veteriner hekimler tarafından kurbanlık hayvanların yaşı, ırkı, küpe numarası ve aşı durumu gibi birçok konuda denetim yapılarak vatandaşlara bilgi veriliyor. Kurbanlık hayvanlarının tür, ırk, cinsiyet ve yaşı gibi bilgilere 'Tarım Cebimde' mobil uygulamasından, küpe sorgulayarak erişilebileceğini belirten Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş; uygulamanın cep telefonuna indirildikten sonra ücretsiz olarak kullanıldığını ve bakanlığın bu uygulamasıyla vatandaşların kurbanlık hayvanlarının durumlarını kolayca öğrenebileceklerini ifade etti. Asım Baş; "Kurban Bayramı süresince İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün sorumluluk alanları içerisinde bulunan kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin gerekli denetim ve kontrollerini ve geri dönecek hayvanlarla ilgili olarak gereken işlemleri yapmak üzere yeterli sayıda araç ve nöbetçi veteriner hekim görevlendirdik. Bayram boyunca veterinerlerimiz sahada olacaklar. Vatandaşlarımız herhangi bir sorunla karşılaştıklarında sahadaki veteriner arkadaşlarımıza başvurabilirler. Şimdiden tüm halkımıza hayırlı ve güzel bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Kurbanlık Hayvan Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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