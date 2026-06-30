Niğde'de NATO Zirvesi Protestolarına Yasak

Niğde Valiliği, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla düzenlenebilecek eylem ve etkinliklere yönelik il genelinde 10 gün süreyle yasak kararı alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; kararın 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında alındığı belirtildi. Açıklamada; milli birlik ve beraberliği zedeleyebilecek provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenlik ile kamu düzeninin korunması, muhtemel yasa dışı eylemlerin engellenmesi ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir kararı uygulandığı ifade edildi. Bu kapsamda, 01 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 08.00'den 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar Niğde ili genelinde, polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil olmak üzere; 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla gerçekleştirilecek her türlü yürüyüş, açık ve kapalı alan toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, pankart asma, çadır kurma, meşale yakma, el ilanı ve broşür dağıtımı ile benzeri tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Valilik ayrıca, söz konusu eylemlere destek vermek amacıyla Niğde'ye gelmek isteyen kişi ve araçların il sınırlarına giriş ve çıkışlarının da aynı tarihler arasında yasaklandığını bildirdi. - NİĞDE