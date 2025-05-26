Niğde'de Öğrenciler Çevreci Projelerini Tanıttı - Son Dakika
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Niğde'de Öğrenciler Çevreci Projelerini Tanıttı

Niğde\'de Öğrenciler Çevreci Projelerini Tanıttı
26.05.2025 18:52
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Niğde Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bilim fuarında öğrenciler, çevre dostu projelerini sergiledi.

Niğde'de öğrenciler geliştirdikleri faydalı projeleri tanıttı

NİĞDE - Niğde Atatürk Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Niğde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri fen, matematik, teknoloji ve sosyal bilimler alanlarında hazırladıkları projeleri düzenlenen bilim fuarında tanıttı.

İnsansız hava aracı, atık yağlardan sabun, kök bitkilerden doğal boya, görme engelliler için nesneleri algılayan bileklik gibi 12 çevreci ve faydalı proje fuarda yer aldı.

Geri dönüştürülebilir ve çevreci projeler üzerine çalıştıklarını söyleyen Niğde Atatürk Anadolu Lisesi bilgisayar öğretmeni Yıldırım Aktan, 12 projenin aldığını söyledi.

Aktan; " Öğrencilerimiz tarafından geliştirilen 12 projeye bilim programından destek aldık. Projemiz arasında görebilen bileklik var. Bileklik engel gördüğü zaman takan kişiye uyarı yapıyor. Yine kendi geliştirdiğimiz öğrencilerin doğum günlerini özel kutlayan bir programımız var. İHA projemiz var ve bu projeye TÜBİTAK'tan ödenek aldık yapım aşaması devam ediyor. Bu fuarda konseptimiz geri dönüştürülebilir ve çevreci projeler" ifadelerine yer verdi.

Atık yağlardan sabun üreten Emirhan Erbil geliştirdiği projesini anlattı.

Erbil; " Atık yağlar geri dönüştüremediği zaman çevreyi ve suları kirletiyor. Biz de atık yağları nasıl geri dönüştürebiliriz diye düşündük ve sabun yapmaya karar verdik. Elde ettiğimiz ham maddeyi bir gün bekletiyoruz, sabunlarımızı kalıba döküyoruz, şekil verip kesiyoruz ve 4 hafta gibi bekleme sürecinin ardından sabunlarımız olgunlaşmış oluyor" dedi.

Görme Engelliler İçin "Görebilen Bileklik"

Niğde Atatürk Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Güçlü arkadaşları ile birlikte görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklara çözüm sunmak amacıyla özel bir bileklik geliştirdi.

Güçlü, projeyi geliştirme sürecini şöyle anlattı; "Görme engelliler için bir proje geliştirme ihtiyacı duyduk. Çünkü görme engelliler günlük hayatta birçok zorlukla karşılaşıyor. Bunların başında çarpma, yaralanma ve düşme gibi tehlikeler geliyor. Biz de bu sorunları ortadan kaldırmak için ultrasonik sensörlerden, yani araçlarda kullanılan park sensörlerinden yararlanarak bir proje tasarladık"

"Görebilen Bileklik" adını verdikleri cihazda, sensörler çevredeki nesneleri algılayarak ses ve titreşim motoruna sinyal gönderiyor. Sistem sayesinde, bilekliği takan görme engelli bireyler, çevredeki nesneleri önceden fark ederek daha güvenli bir şekilde hareket edebiliyor.

Aynı etkinlikte yer alan Rüveyda Çamur ise arkadaşlarıyla birlikte doğal bitkilerden kök boya üretmeye yönelik bir proje geliştirdi. Çamur, projelerinin doğaya ve insan sağlığına katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

Çamur; "Bizim projemiz kök boya. Doğal bitkilerden boyalar elde ediyoruz. Bitkilerin yapraklarından, köklerinden, meyvelerinden ve meyve kabuklarından doğal boya üretmeye çalışıyoruz. Sentetik boyaların yaygınlaşmasıyla kimyasal madde kullanımı arttı ve bu maddeler hem çevreye hem de insan sağlığına zarar veriyor, cilt kanserlerine yol açabiliyor. Biz de bu olumsuz etkileri azaltmak ve doğal kaynakları değerlendirmek için bu projeyi geliştirdik" dedi.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Anadolu Lisesi, Teknoloji, Tübitak, Eğitim, Çevre, Yerel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de Öğrenciler Çevreci Projelerini Tanıttı - Son Dakika

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