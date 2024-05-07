Niğde'de Otobüs Ücretlerine Zam Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde'de Otobüs Ücretlerine Zam Kararı

Niğde\'de Otobüs Ücretlerine Zam Kararı

Niğde Belediye Meclisi toplantısında şehir içi ulaşıma zam yapılması kararı çıktı. Niğde Belediye Meclisi otobüs ücretlerine zam yapılması talebini görüşerek karar aldı.

07.05.2024 08:54  Güncelleme: 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de Belediye Meclisi toplantısında şehir içi ulaşıma zam yapılması kararı çıktı.

Niğde Belediye Meclisi Toplantısı'nda şehir içi otobüs ücretlerine zam konusu görüşüldü. Niğde'de faaliyet gösteren S.S. 51 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanlığı'nın artan giderler nedeniyle otobüs ücretlerinin yeniden düzenlenerek zam yapılması talebini görüşen Niğde Belediye Meclisi otobüs ücretlerine zam yapılması kararı aldı.

Alınan karara göre tam kartlı biniş 12 liradan 15 liraya, öğrenci kartlı biniş 8 liradan 9 liraya, tam kartsız biniş 15 liradan 20 liraya, öğrenci kartsız biniş ise 10 liradan 15 liraya yükseltildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde, Zam, Ulaşım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de Otobüs Ücretlerine Zam Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
09:29 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
04:57 Emniyette çalışan teknisyen, eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu vurduktan sonra intihar etti Emniyette çalışan teknisyen, eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu vurduktan sonra intihar etti
23:41 Tel Aviv’de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız Tel Aviv'de binlerce kişi ateşkes için sokaklara döküldü: Ya kabul edin ya da sokakları yakarız
09:38 Taraftarların gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor Taraftarların gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday oluyor
09:24 Neler olmuş neler İşte Fenerbahçe’de ipleri koparan olaylar Neler olmuş neler! İşte Fenerbahçe'de ipleri koparan olaylar
08:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya trollerine karşı önlem talimatı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya trollerine karşı önlem talimatı verdi
08:40 Sinan Engin canlı yayında koltuktan düştü, Ahmet Çakar’ın verdiği tepki programa damga vurdu Sinan Engin canlı yayında koltuktan düştü, Ahmet Çakar'ın verdiği tepki programa damga vurdu
07:56 Galatasaray ve Beşiktaş’a sponsor olmuştu GKN Kargo 563 milyon liralık iflas etti Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu! GKN Kargo 563 milyon liralık iflas etti
23:37 Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti Yeğenini işe alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey çark etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 10:00:29. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde'de Otobüs Ücretlerine Zam Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement