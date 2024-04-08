Niğde'de Patates Deposu Çöktü: 2 Ölü, 4 Yaralı

Yerel

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de yapımına devam edilen patates deposunun çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Çarıklı Köyü'nde patates deposu henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonucunda 6 kişi göcük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çökme sonucunda Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan hayatını kaybederken, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek de yaralandı.