Niğde\'de Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şöleni

Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru; Niğde semalarında da göz kamaştıran görüntülere sahne oldu.

Şehir ışıklarından uzak bölgelere giden gökyüzü meraklıları, meteor yağmurunu izlemek için gece boyunca gökyüzünü takip etti. Saatte yaklaşık 100 meteorun görülebildiği Perseid Meteor Yağmuru sırasında ortaya çıkan eşsiz manzara, fotoğraf ve video tutkunları tarafından da kayıt altına alındı. Niğde semalarında gözlemlenen Perseid Meteor Yağmuru; İHA Muhabiri Volkan Kayakar tarafından görüntülenerek izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.