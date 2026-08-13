Niğde'de Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şöleni - Son Dakika
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Niğde'de Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şöleni

Niğde\'de Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şöleni
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Niğde'de Perseid Meteor Yağmuru, gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar sundu.

Yılın en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid Meteor Yağmuru; Niğde semalarında da göz kamaştıran görüntülere sahne oldu.

Şehir ışıklarından uzak bölgelere giden gökyüzü meraklıları, meteor yağmurunu izlemek için gece boyunca gökyüzünü takip etti. Saatte yaklaşık 100 meteorun görülebildiği Perseid Meteor Yağmuru sırasında ortaya çıkan eşsiz manzara, fotoğraf ve video tutkunları tarafından da kayıt altına alındı. Niğde semalarında gözlemlenen Perseid Meteor Yağmuru; İHA Muhabiri Volkan Kayakar tarafından görüntülenerek izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.

Kaynak: İHA

Niğde, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şöleni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Perseid Meteor Yağmuru Görsel Şöleni - Son Dakika
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