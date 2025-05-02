Niğde'de Siber Suç Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Yerel

Niğde'de Siber Suç Operasyonu: 5 Gözaltı

Kredi kartı dolandırıcılığına yönelik Niğde merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

02.05.2025 15:59
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Niğde merkezli 4 ilde siber suç operasyonu: 5 şüpheli gözaltında

NİĞDE - Vatandaşların kredi kartı bilgilerinin ele geçirerek kullanıldığı tespit edilen şüphelilere yönelik Niğde merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 8 aydır sürdürülen titiz çalışmalar sonucunda Niğde merkezli Erzurum, Mersin ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, suça konu eşyalar ile birlikte çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 4 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Siber Suç Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika

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