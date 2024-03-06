Niğde\'de Son İki Ayda 1.796 Asayiş Olayı Meydana Geldi

Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'de son iki ay içerisinde bin 796 asayiş olayının meydana geldiğini, bu olayların bin 592'sinin aydınlatıldığını kaydetti.
"Niğde'nin Huzuru, Türkiye'nin Huzuru" konulu Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı, Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar katıldığı toplantıda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, il genelinde huzur ve asayiş ortamını sağlamak için güvenlik güçlerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, yapılan çalışmalarda temel gayenin Niğde'nin güvenlik ve asayişini bir kademe daha artırmak olduğunu belirtti. 2024 yılı Ocak ve Şubat aylarında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Vali Çelik, Niğde'de son 2 ayda toplam bin 796 adet asayiş olayının kayda geçtiğini, gerçekleşen bin 796 asayiş olayının bin 592'sinin aydınlatıldığını belirtti.
Asayiş olaylarının aydınlatılma oranın yüzde 89 olduğunu belirten Vali Çelik, "2 aylık süre içinde aranan şahıslar konusunda, ifadeye yönelik araması bulanan 275 şahıs, 0-5 yıl arası cezası olup, araması bulanan 143 şahıs, 5-10 yıl arası cezası olup, araması bulanan 19 şahıs, 10 yıl ve üzeri cezası olup, araması bulanan 14 şahıs olmak üzere toplam 451 şahıs yakalanmıştır. Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilimizde 173 olay gerçekleşmiş, 147 şahsa yönelik tedbir kararı uygulanmıştır. KADES uygulaması kullanıcı sayısı 12 bin 311 olup, 218 KADES ihbarı alınmıştır. İl genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 265 bin 345 kişi sorgulanmış 74 adet ruhsatsız tabanca/av tüfeği ve 866 adet fişek ele geçirilmiştir" dedi.
Uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Vali Çelik Ocak ve Şubat aylarında Niğde'de yapılan narkotik operasyonları hakkında da bilgi vererek, "Uyuşturucunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Narkorehber, Uyuma, Narko Nokta ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projeleri çerçevesinde toplam 86 etkinlik düzenlendi 8 bin 657 vatandaşımıza ulaşıldı. 2024 yılının ilk iki ayında 197 uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, 225 kişi yakalanmış, 27 şahıs tutuklanmış, 17 şahıs adli kontrol almıştır. Bu operasyonlar neticesinde ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" açıklamalarında bulundu.
Niğde'de 2024 yılının ilk 2 ayında 413 trafik kazası meydana geldiğini, 9 kişinin bu kazalarda yaşamını yitirdiğini söyleyen Vali Çelik, yapılan trafik denetimlerinde ise 113 bin 352 aracın kontrol edildiğini, eksikliği bulunan 649 aracın trafikten men edildiğini belirtti.
Kaçakçılıkla mücadele ile ilgili yapılan 37 operasyonda 50 şahsın yakalandığını 1 şahıs tutuklandığını söyleyen Vali Çelik, bu operasyonlar neticesinde 7 milyon 430 bin adet makaron, 194 bin 399 paket kaçak sigara, 89 adet cep telefonu, 547 adet elektronik sigara, 146 adet eski eser, 89 adet cep telefonu ve 522 adet çeşitli emtianın ele geçirildiğini belirtti.
Göçmen kaçakçılığı ile mücadelede Niğde'nin rahat bir il olduğunu söyleyen Vali Çelik, göçmen kaçakçılığı ile mücadelede düzenlenen 19 operasyonda 27 kişinin yakalandığını belirtti. - NİĞDE
Son Dakika › Yerel › Niğde'de Son İki Ayda 1.796 Asayiş Olayı Meydana Geldi - Son Dakika
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