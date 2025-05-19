Niğde\'de Uçurtma Şenliği ile 19 Mayıs Coşkusu Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Niğde Belediyesi ve Niğde Valiliği iş birliğinde, Uçurtma Şenliği düzenlendi.

Kent Ormanı Arkası Atletizm Pisti'nde düzenlenen Uçurtma Şenliğinde yaklaşık 1500 adet uçurtma, Niğde Belediyesi tarafından ücretsiz olarak dağıtıldı ve gökyüzü rengarenk görüntülerle süslendi. Şenliğin en dikkat çeken anlarından biri ise dev Atatürk posteri ve dev Türk Bayrağı uçurtmalarının gökyüzünde dalgalanması oldu. Şenlikte ayrıca, Bandırma Vapuru temalı uçurtmalar da büyük ilgi gördü.

Etkinliğe, uçurtma sanatının Türkiye'deki öncülerinden ve uluslararası ödüllü sanatçı Zahid Mungan da katıldı. Renkli ve ilham verici uçurtmalarıyla tanınan Mungan, çocuklar ve gençlerle birlikte uçurtmalar uçurarak özel bir gösteri sundu.

Vali Çelik: "Unutmadık, unutmayacağız"

Niğde Valisi Cahit Çelik etkinlik alanında yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ın tarihi önemine dikkat çekerek şunları söyledi;

"Bu tarihi günde, tüm gençlerimizin ve vatandaşlarımızın Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı bağımsızlık mücadelesi tüm Anadolu'ya yayıldı ve milletimiz hiçbir zaman esaret kabul etmeyeceğini dünyaya ilan etti. Bugün burada 1500 uçurtmayı gökyüzüyle buluşturuyoruz. Belediye Başkanımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Biz de çocuklarımızla birlikte uçurtmalar uçurduk. Uçurtmalarımız gökyüzü kadar yüksek, umudumuz da Cumhuriyetimiz kadar güçlü olsun."

"Gençlikle, sporla, coşkuyla kutluyoruz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise etkinlik alanında yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilmiş çok özel bir gün olduğunu vurguladı. Başkan Özdemir, "30 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Böylesine anlamlı bir günde, törenlerin ardından halkımızla birlikte gökyüzünü bayraklarımızla süsleyelim istedik. Şu anda burada binlerce uçurtma gökyüzünde. Akkaya Barajı'mızın bulunduğu kuş cennetinde de binlerce uçurtma aynı anda gökyüzünde salınıyor. Hemşerilerimiz, gençlerimiz, çocuklarımızla bir araya geldik. Halkımız büyük ilgi gösterdi; bundan son derece mutluyuz. 19 Mayıs'ı adına yakışır biçimde gençlikle, sporla ve coşkuyla kutluyoruz" dedi. - NİĞDE