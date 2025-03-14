Niğde'de Üniversite Öğrencileri için Büyük İftar Organizasyonu - Son Dakika
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Niğde'de Üniversite Öğrencileri için Büyük İftar Organizasyonu

Niğde\'de Üniversite Öğrencileri için Büyük İftar Organizasyonu

Niğde Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve üniversite öğrencilerini bir araya getirmek amacıyla büyük bir iftar organizasyonu düzenledi. 7.500 kişi katıldı, Başkan Emrah Özdemir, gençlerin mutluluğunun en büyük motivasyon kaynakları olduğunu ifade etti.

14.03.2025 13:51  Güncelleme: 13:54
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Niğde Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak ve üniversite öğrencilerini bir araya getirmek amacıyla büyük bir iftar organizasyonu düzenledi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüs alanında gerçekleştirilen iftar programında, 7.500 kişi bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaştı.

Niğde Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleşen programa öğrencilerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Saatler öncesinden iftar alanına gelen öğrenciler, belediyenin sunduğu yemekle oruçlarını açarak Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu birlikte yaşama fırsatı buldu.

Başkan Emrah Özdemir: "Gençlerimizin mutluluğu en büyük motivasyon kaynağımız"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, iftar programı hakkında yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna vurgu yaparak, "Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir ay. Biz de Niğde Belediyesi olarak, öğrencilerimizin bu manevi atmosferi en iyi şekilde yaşamasını sağlamak için yanlarında olmaya devam ediyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz ve onların her zaman destekçisiyiz. Bir araya gelerek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Onların mutluluğu, bizim en büyük motivasyon kaynağımız" dedi.

Niğde Belediyesi, TÜGVA ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından üniversite kampüs alanında kurulan iftar sofrası, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Saatler öncesinden iftar alanına akın eden gençler Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşama fırsatı buldu.

Öğrencilerin yanı sıra Niğde Valisi Dr. Cahit Çelik, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve TÜGVA Niğde İl Temsilcisi Burak Yaşar da yer aldı.

Sosyal dayanışma ve ramazan etkinlikleri devam edecek

Niğde Belediyesi, Ramazan ayı boyunca sosyal dayanışmayı güçlendirmek adına farklı etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

Başkan Emrah Özdemir, "Ramazan ayı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlik olmanın en güzel zamanlarından biri. Biz de Niğde Belediyesi olarak bu ruhu yaşatmak ve öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize destek olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de farklı etkinliklerle hemşerilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Üniversite Öğrencileri için Büyük İftar Organizasyonu - Son Dakika

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