Niğde\'de Yaşlılar Günü yürüyüşünde Vali Yardımcısı gençlere büyükleri anlattı

Niğde'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Dışarı Camii önünde bir araya gelen katılımcılar, Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinlik sonrası meydanda düzenlenen programda Niğde Vali Yardımcısı Soner Divli konuşma yaptı. Divli, yaşlıların sahip olduğu hayat tecrübesinin genç kuşaklar açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, büyüklerin toplumun dışında kalmadan sosyal hayatın içerisinde yer alması gerektiğini ifade etti. Gençlere seslenen Divli, "Büyüklerimiz yolun zorluklarını, yokuşlarını, kolaylıklarını ve dönemeçlerini bizlerden çok daha iyi biliyor. Sevgili gençler; önünüzdeki yolculukta karşılaşacağınız durumları ve bu yolun nasıl aşılabileceğini sizlere en iyi anlatacak olanlar büyüklerimizdir" dedi.

Yaşlı bireylerin bilgi ve tecrübelerini genç nesillere aktarabilecekleri ortamların oluşturulmasının önemine vurgu yapan Divli, etkinliğin nesiller arası dayanışma açısından anlamlı olduğunu belirtti.