Niğde'de Yaşlılar Günü yürüyüşünde Vali Yardımcısı gençlere büyükleri anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de Yaşlılar Günü yürüyüşünde Vali Yardımcısı gençlere büyükleri anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde\'de Yaşlılar Günü yürüyüşünde Vali Yardımcısı gençlere büyükleri anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüyüş düzenlendi. Meydandaki programda konuşan Vali Yardımcısı Soner Divli, büyüklerin tecrübesinin gençler için önemli olduğunu ve yaşlıların sosyal hayatın içinde kalması gerektiğini belirtti.

Niğde'de 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Dışarı Camii önünde bir araya gelen katılımcılar, Ömer Halisdemir Meydanı'na kadar yürüdü. Etkinlik sonrası meydanda düzenlenen programda Niğde Vali Yardımcısı Soner Divli konuşma yaptı. Divli, yaşlıların sahip olduğu hayat tecrübesinin genç kuşaklar açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, büyüklerin toplumun dışında kalmadan sosyal hayatın içerisinde yer alması gerektiğini ifade etti. Gençlere seslenen Divli, "Büyüklerimiz yolun zorluklarını, yokuşlarını, kolaylıklarını ve dönemeçlerini bizlerden çok daha iyi biliyor. Sevgili gençler; önünüzdeki yolculukta karşılaşacağınız durumları ve bu yolun nasıl aşılabileceğini sizlere en iyi anlatacak olanlar büyüklerimizdir" dedi.

Yaşlı bireylerin bilgi ve tecrübelerini genç nesillere aktarabilecekleri ortamların oluşturulmasının önemine vurgu yapan Divli, etkinliğin nesiller arası dayanışma açısından anlamlı olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
Ömer HalisdemirGüncelDünyaNiğdeYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Doktor da bunu yaparsa “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu
Bakanlık ifşa etti Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş Bakanlık ifşa etti! Bir sucukta tek tırnaklı eti, 4 üründe taklit-tağşiş
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:06
PFDK’ya sevk edilen Hakan Daltaban’dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
16:42
20 yılda mucize yarattı Yok edilen orman yeniden hayat buldu
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 19:42:33. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Yaşlılar Günü yürüyüşünde Vali Yardımcısı gençlere büyükleri anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei