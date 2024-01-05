Niğde\'deki Sokak Köpekleri Yok Ediliyor İddiası

Niğde'deki yerel hayvan koruma görevlileri düzenli besleme yaptıkları sokak köpeklerinin yok edildiğini iddia etti.

Niğde merkez Efendibey Mahallesinde bulunan sokak köpeklerini yıllardır besleyen hayvanseverler, saldırı haberlerinin ardından köpeklerinin öldürüldüğünü söyledi.

Niğde Evleri mevkiindeki parkta yaşayan köpeklerinin uzun süredir kayıp olduğunu söyleyen hayvansever Belgin Angı yaptığı açıklamada hayvan düşmanlığının son bulmasını istedi. Angı açıklamasında, "10 aydır bu parkta yaşayan Mutlu ve Yumuş adlı köpeklere bakıyorum. Köpeklerimin hiç kimseye zararı yoktu ama birkaç kişinin keyfi olsun diye barınağın arabasına attılar yalvarmalarıma rağmen götürdüler. 2 köpeğimi de suçsuz olmalarına rağmen ortadan yok ettiler. Benim köpeklerime ne yaptılarsa çıkarsınlar. Bu hayvan düşmanlığının son bulmasını istiyorum. İnsanlar hayvanlardan daha düşmanca davranıyorlar. Bu köpeklerin nereye gittiğinin açıklanmasını istiyorum benim can dostlarımı elimden aldılar. O köpeklere yapılanları yaşamadan ölmesinler diye konuştu.

Mutlu isimli köpeğin uzun süredir kayıp olduğunu söyleyen Bilal Usta da yaptığı açıklamada, "Hayvanlara canı onlar vermedi almaya da hakları yok. Bakmak ve sorumluluklarını yerine getirsinler yada getirenlere engel olmasınlar. Hangi hakla bunu yapıyorlar. Bu durumdan şikayetçiyim" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE