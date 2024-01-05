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Niğde Gençlik Merkezleri gençlerin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Niğde Gençlik Merkezleri gençlerin yüzünü güldürüyor

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezleri; düzenlediği etkinliklerle gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmasına, kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Gençlik Merkezleri, 'Gençlik Merkezleri Her Yerde' projesi kapsamında köy okulları ve özel gençlere de ulaşıyor. Özel öğrencilerle yapılan etkinlikler, öğrencilerin kendilerini tanımalarına ve sosyalleşmelerine büyük fayda sağlıyor.

Niğde Gençlik Merkezleri gençlerin yüzünü güldürüyor
05.01.2024 - 00:47,
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Niğde Gençlik Merkezleri gençlerin yüzünü güldürüyor

NİĞDE - Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezleri; düzenlediği etkinliklerle gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmasına, kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

7-29 yaş arası tüm gençler için birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Niğde Gençlik Merkezi, 'Gençlik Merkezleri Her Yerde' projesi çerçevesinde köy okulları ve özel gençlere de ulaşıyor. Niğde Gençlik Merkezleri faaliyetleri ve hedefleri ile ilgili bilgi veren Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Ceylan; "Gençlik Merkezleri; 7-29 yaş arası tüm gençlere serbest zamanlarında sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunan, gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayan, kötü alışkanlıklardan uzak tutan sıcak bir yuvasıdır. Gençlik Merkezleri'ne gelemeyen gençlere ulaşamayanlar için 'Gençlik Merkezleri Her Yerde' projesi çerçevesinde köy okulları ve özel ihtiyacı olan kardeşlerimize ulaşıyoruz. Proje çerçevesinde gittiğimiz okullarda gençlerimizin yüreklerine dokunmaya çalışıyoruz. Bugün de Niğde Özel Eğitim Uygulama Okulundaydık. Özel gençlerimizin yüzünde bir gülümseme oluşturabildiysek bizlere ne mutlu" dedi.

Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi Lideri Esra Eker ise; özel öğrencilerle yaptıkları etkinliğin, öğrencilerin kendilerini tanımalarına sağladığı katkıdan söz etti. Eker; "O bir gence ulaşmak için çıktığımız yolda durağımız Niğde Özel Eğitim Uygulama Okulu oldu. Gönüllü gençlerimizle birlikte özel kardeşlerimizin kendi el emekleriyle müzik atölyelerinin duvarlarını rengarenk hale getirdik. Bu tür sosyal, kültürel çalışmalar özel kardeşlerimizin özellikle kendilerini tanımalarını ve sosyalleşmelerine büyük fayda sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezlerinde 5 yıldır gönüllü olarak çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi Tülay Nur Helvacı ise yaptığı açıklamada; yarınlara umut olmak ve sevgi dolu yarınlar için gönüllü olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
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