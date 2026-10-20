Niğde Konaklı\'da mevsimlik tarım işçisi çocukları İyilik Var şenliğinde buluştu

Niğde'nin Konaklı beldesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik 'İyilik Var' temalı şenlik düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar oyunlar ve çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Niğde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Konaklı beldesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik 'İyilik Var' temalı şenlik programı gerçekleştirildi. Oyunlar, yarışmalar, yüz boyama, müzik ve sportif faaliyetlerle renklenen etkinlikte çocuklar keyifli zaman yaşadı. Program kapsamında çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulurken hijyen kitleri, kıyafetler ve hediyeler dağıtıldı. Çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek, akranlarıyla iletişimlerini güçlendirmek ve güzel hatıralar biriktirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

"Bizim için en kıymetli an çocuklarımızın yüzündeki tebessüm"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler, çocukların mutluluğunun kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek; "Konaklı beldemizde mevsimlik tarım işçilerimizin çocuklarına yönelik düzenlediğimiz İyilik Var şenliğinde bir araya geldik. Çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Çocuklarımıza ikramlarımızın yanı sıra hediyeler takdim ederek onların eğlencelerine ve neşelerine ortak olduk. Bizim için çocuklarımızın yüzündeki tebessüm çok kıymetli. Her çocuğumuzun ilgiyle desteklenmesini, kendisini değerli hissetmesini ve güzel hatıralar biriktirmesini önemsiyoruz" dedi. Etkinliğe katkı sağlayan kurumlara da teşekkür eden Kesler, "İyilik varsa biz de varız" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında, gönüllülük faaliyetlerini yaygınlaştırmayı amaçlayan 'İyilik Var' platformuna da dikkat çekildi.