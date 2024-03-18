Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi İngilizce sınıfı öğrencileri ihtiyaç sahibi aile için yardım kolisi hazırladı

Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi İngilizce sınıfı öğrencileri; 'Ramazan Paylaşmaktır' temalı etkinlik çerçevesinde ihtiyaç sahibi aile için yardım kolisi hazırladı.
Öğrencilerde Ramazan ve yardımlaşma bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte İngilizce sınıfı öğrencilerinin hazırladığı yardım kolisi, ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi. Öğrencileri tebrik eden gönüllü İngilizce Eğitmeni Canfidan Er; "Adeta iyiliğin yaşı yoktur sözünü yaşatan çocuk yürekler, büyüklerine de örnek olacak bir davranış sergilediler. Öğrencilerin bu projeye olan ilgileri, onların eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve ahlak olarak da kendilerini geliştirdiklerinin göstergesidir, sevgili yavrularımıza, değerli velilerimize ve öğreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - NİĞDE
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