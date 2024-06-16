Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kurban satış yerlerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kurban satış yerlerinde incelemelerde bulundu

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kurban satış yerlerinde denetimler yaparak hayvan ve insan sağlığını koruma çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

16.06.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş; kurban satış yerlerinde incelemelerde bulundu.

Niğde Belediyesi Hayvan Pazarını ekibi ile birlikte ziyaret eden İl Müdürü Asım Baş Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Hayvanların hastalıklardan korunması ve vatandaşların sağlıklı gıda tüketebilmeleri adına kurban bayramı bitinceye kadar denetimleri aralıksız sürdüreceklerini söyleyen İl Müdürü Asım Baş; "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak satış ve kesim noktalarında denetimler yaparak hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığını koruma, zoonotik hastalıklara karşı gerekli önlemleri alma noktasında hizmet vermekteyiz. Bakanlığımızın, "Tarım Cebimde" isimli mobil uygulamasından vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarının tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerine ulaşabilirler. Tüm Vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

İl Müdürü Asım Baş'a, İl Müdürü Yardımcısı Sadettin Yılmaz, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Faruk Akbulut ile görevli veteriner hekimler eşlik etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Kurban, Niğde, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kurban satış yerlerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı Sedef Güler’in katil zanlısı yakalandı Cesedi halıya sarılı halde denizden çıkarılmıştı! Sedef Güler'in katil zanlısı yakalandı
11:37 Bayram namazında Gazze protestosu Biden ve Netanyahu’nun yer aldığı pankartı taşladılar Bayram namazında Gazze protestosu! Biden ve Netanyahu'nun yer aldığı pankartı taşladılar
11:15 Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş Eylem Tok ve oğlu nasıl yakalandı? 20 gün önce atılan imza, firarın sonunu getirmiş
10:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Marmaris'te kıldı
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
12:43 Mısır ekimi azalınca asırlık değirmenler iş yapamaz hale geldi Mısır ekimi azalınca asırlık değirmenler iş yapamaz hale geldi
12:16 5 kişiyi öldürüp intihar etti Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı 5 kişiyi öldürüp intihar etti! Yaraladığı arkadaşının anlattıkları kafa karıştırdı
12:04 Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi Bayram fırsatçıları sınır tanımıyor! Nalbur dükkanına asılan afiş başkanı isyan ettirdi
11:24 Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti Fenomen Kandıralı Ferdi, iki kadınla kavga etti
11:23 Türkiye’de ithal araçların pazar payı arttı Türkiye'de ithal araçların pazar payı arttı
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
10:30 Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor Ağbaba, kurban fiyatlarına tepki gösterdi: Emeklinin kurban kesebilmesi için iki aylık maaşını harcamadan biriktirmesi gerekiyor
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 13:47:43. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kurban satış yerlerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement