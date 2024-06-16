Yerel

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş; kurban satış yerlerinde incelemelerde bulundu.

Niğde Belediyesi Hayvan Pazarını ekibi ile birlikte ziyaret eden İl Müdürü Asım Baş Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Hayvanların hastalıklardan korunması ve vatandaşların sağlıklı gıda tüketebilmeleri adına kurban bayramı bitinceye kadar denetimleri aralıksız sürdüreceklerini söyleyen İl Müdürü Asım Baş; "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak satış ve kesim noktalarında denetimler yaparak hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığını koruma, zoonotik hastalıklara karşı gerekli önlemleri alma noktasında hizmet vermekteyiz. Bakanlığımızın, "Tarım Cebimde" isimli mobil uygulamasından vatandaşlarımız kurbanlık hayvanlarının tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerine ulaşabilirler. Tüm Vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi.

İl Müdürü Asım Baş'a, İl Müdürü Yardımcısı Sadettin Yılmaz, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Faruk Akbulut ile görevli veteriner hekimler eşlik etti. - NİĞDE