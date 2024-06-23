Niğde Valisi Düğünlerde Silah Sıkma Konusunda Uyardı - Son Dakika
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Yerel

Niğde Valisi Düğünlerde Silah Sıkma Konusunda Uyardı

Niğde Valisi Cahit Çelik, bir düğünde silah sıkma konusunda uyarıda bulunarak, mutluluğun acıya dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Vali Çelik, geçtiğimiz günlerde yaşanan silahla yaralanma olayını hatırlatarak, vatandaşları ve düğün sahiplerini duyarlı olmaya çağırdı.

23.06.2024 22:35
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Niğde Valisi Cahit Çelik, katıldığı bir düğünde mutluluğa gölge düşüren silah sıkma konusunda uyardı.

Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, Kadriye ve Ahmet Yıldırım çiftinin oğlu Mücayip Yıldırım ile Emine ve Hacı Boylu çiftinin kızları Zübeyde Boylu'nun düğün merasimine katıldı. Genç çiftle birlikte düğünde halay çeken ve ömür boyu mutluluklar dileyen Vali Çelik. geçtiğimiz gün Niğde'de 9 kişinin yaralandığı olayı hatırlatarak. vatandaşları düğünlerde silah sıkma konusunda uyardı. "Mutluluğa kurşun sıkma" diyen Vali Çelik, "Dün Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde bir düğünde ateşli silahla 9 vatandaşımız yaralandı. Bu olayda saçmalardan yaralanan 1 vatandaşımızın hastanede hala tedavisi devam ediyor. Böylesine mutlu günleri acı bir tabloya dönüştürmenin gereği yok. Vatandaşlarımız bu noktada duyarlı olmalı, düğün sahipleri böyle durumlara müsaade etmemeli. İçişleri Bakanlığımızın mottosu da 'Mutluluğa kurşun sıkma.' Düğünlerde ateşli silah kesinlikle kullanılmamalı. Bizler idari olarak her türlü tedbiri alıyoruz ancak burada en büyük görev vatandaşa ve düğün sahiplerine düşüyor. Felaketlere yol açacak, mutluluğu acıya çevirecek bu durumla ilgili herkesten hassas olmasını istiyoruz" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Valisi Düğünlerde Silah Sıkma Konusunda Uyardı - Son Dakika

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