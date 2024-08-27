Niğdeli damat ile Kamerunlu gelinin ilk görüşte başlayan aşkı 3 çocukla taçlandı - Son Dakika
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Niğdeli damat ile Kamerunlu gelinin ilk görüşte başlayan aşkı 3 çocukla taçlandı

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Kamerun'dan İstanbul'a eğitim için gelen Fadhila Seren ile yazılım mühendisi Nuh Emrah Seren, farklı kültürlerine rağmen ilk görüşte aşık oldu ve 3 çocuk sahibi oldu. Çift, tanışma hikayelerini anlattı.

27.08.2024 16:39
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Niğdeli damat ile Kamerunlu gelinin ilk görüşte başlayan aşkı 3 çocukla taçlandı

NİĞDE - Kamerun'dan İstanbul'a eğitim için gelen Fadhila Seren ile yazılım mühendisi Nuh Emrah Seren, gezginlerin gittikleri ülkeleri tanımak ve yabancı dillerini geliştirmek için kurulan bir sitede tanıştı. Farklı kültürlerden olmalarına rağmen ilk görüşte birbirlerine aşık olan ve tanışmalarından 3 ay sonra evlenme kararı alan çift, 3 çocuk sahibi oldu.

Farklı kültürlere rağmen büyük bir aşkla birbirine bağlı olan çift tanışma hikayelerini anlattı. Niğde'ye gelin gelen Fadhila Seren arkadaşı sayesinde kullanmaya başladığı uygulama ile Nuh Emrah Seren'le tanıştığını belirtirken karşılaştıkları ilk gün evlenme teklifi aldığını söyledi. Fadhila Seren; "Aslında sadece gezinmek için o gün uygulamayı Emrah yazdı bana konuştuk bir süre 'uygulamayı siliyorum' dedim ve numaramı istedi, hemen aradı. Öylece konuşmaya başladık ve beni kahve içmeye davet eti. Buluştuktan sonra beni sorgular gibi sorular sordu, kaç çocuk istersin gibi ve 'benimle evlenmek ister misin' dedi ve tanıştıktan 3 ay sonra da evlendik" dedi.

Eşinin Kamerunlu olması ve kız tarafının düğüne gelemeyeceği düşüncesi ile sadece nikah yapmak istediklerini ancak kendi ailesinin isteği ile düğün yaptıklarını söyleyen Nuh Emrah Seren ise; "Gezgin insanların kayıt olduğu, gittiği yerlerde orayı tanıtacak, gezdirecek bir sitenin on senedir üyesiyim. Farklı dilleri öğrenmek için özellikle İngilizce pratik yapmak için siteyi kullanıyordum. Siz Türkçe öğretiyorsunuz karışınızdaki de size İngilizce öğretiyor. Grubun içerisinde Fadhila'yı gördüm ve tanıştık. Kız tarafı burada olmayacağı için 'sadece nikah yaparız' dedim ama annem düğün istedi. Düğünümüzü yaptık. Farklı kültürler olsa da birbirimizi seviyoruz ve mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğdeli damat ile Kamerunlu gelinin ilk görüşte başlayan aşkı 3 çocukla taçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğdeli damat ile Kamerunlu gelinin ilk görüşte başlayan aşkı 3 çocukla taçlandı - Son Dakika
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