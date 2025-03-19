Niğdeli şehit uzman çavuşun ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi - Son Dakika
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Niğdeli şehit uzman çavuşun ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi

Niğdeli şehit uzman çavuşun ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi

Niğdeli Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun ailesine Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

19.03.2025 09:51
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Niğdeli Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun ailesine Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.

Şehit Savaş Borlu'nun ailesine teslim edilmek üzere Niğde Valiliği'ne gönderilen Devlet Övünç madalyası ve beratın takdimi Valisi Cahit Çelik tarafından gerçekleştirildi. Devlet Övünç Madalyası takdim törenine, Vali Çelik'in yanı sıra İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun ailesi katıldı.

Vali Çelik, şehidin ailesine taziyelerini ileterek, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Duygusal anların yaşandığı törende, Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun fedakarlığı bir kez daha minnetle anıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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