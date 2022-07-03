Niğdeli Vatandaşlar Bozuk Yolları Çiçek Ekerek Protesto Etti, Belediye de Çukurları Asfalt ile Kapattı - Son Dakika
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Niğdeli Vatandaşlar Bozuk Yolları Çiçek Ekerek Protesto Etti, Belediye de Çukurları Asfalt ile Kapattı

03.07.2022 17:25

Niğde'nin merkezindeki Amas Bağları mevkiinde yoldaki çukurlara dikkat çekmek için vatandaşlar tarafından çiçek ekildi. Bunun üzerine Niğde Belediyesi, yoldaki çukurları asfaltla kapattı.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'nin merkezindeki Amas Bağları mevkiinde yoldaki çukurlara dikkat çekmek için vatandaşlar tarafından çiçek ekildi. Bunun üzerine Niğde Belediyesi, yoldaki çukurları asfaltla kapattı.

Niğde merkezindeki Amas Bağları mevkiinde bozuk durumdaki yola vatandaşlar tarafından çiçek ekildi. Niğde Belediyesi çiçekli protesto sonrası harekete geçerek bozuk yoldaki çukurları asfaltla kapattı.

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Erdem konuyla ilgili şunları söyledi:

"Niğde'de her yağmur yağdığında yolları sel götürüyor. Vatandaşlar buna istinaden 2 yıldır yapılmasını istediği halde Niğde'de Belediye'nin ilgilenmediği yollara çiçek dikti. İyi bir eylemdi. Bu hizmetin bir an önce gelmesini istiyoruz. Yolların yapılmasını vatandaşların mağdur edilmemesini istiyoruz. Belediye olarak Niğde'yi atağa geçirdik diyorlar bu eylem aslında öyle bir şey olmadığını, hizmet alınamadığının kanıtıdır. Bir an önce vatandaşların isteği üzerine yolların yapılması gerekir.

"NİĞDE'DE İKİ TANE BELEDİYEMİZ VAR ONLARI TAKİP ETSİNLER"

Her daim CHP'li belediyeleri çöple çamurla itham edenler aslında kendi belediyelerinin olduğu durumu kanıtlamışlardır bu eylemle. Önce kendi belediyelerine dikkat etsinler sonra CHP'li belediyelere laf atmaya başlasınlar ki bizim CHP'li belediyelerimiz gayet başarılı çalışmalarını yürütüyor. Niğde'de iki tane belediyemiz var onları takip etsinler.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Niğdeli Vatandaşlar Bozuk Yolları Çiçek Ekerek Protesto Etti, Belediye de Çukurları Asfalt ile Kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğdeli Vatandaşlar Bozuk Yolları Çiçek Ekerek Protesto Etti, Belediye de Çukurları Asfalt ile Kapattı - Son Dakika
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