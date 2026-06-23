Nihat Doğan'a Erzurum'dan Tepki - Son Dakika
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Nihat Doğan'a Erzurum'dan Tepki

Nihat Doğan\'a Erzurum\'dan Tepki
23.06.2026 13:52
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Nihat Doğan, Naim Hocaefendi ile ilgili ifadeleri nedeniyle Erzurum'da sert tepkiler aldı.

Nihat Doğan'ın bir sosyal medya programında Erzurumlu sanatçılarla ilgili anlattığı bir anı sırasında, şehrin manevi önderlerinden merhum Naim Hocaefendi hakkında kullandığı ifadeler Erzurum'da sert tepkilere neden oldu.

Paylaşılan görüntülerinde ardından kentte çok sayıda vatandaş, kanaat önderi ve sosyal medya kullanıcısı tepkisini dile getirdi, söylenenlerin kabul edilir bir yanı olmadığı vurgulandı.

Torunu Ahmet Gölleroğlu ise Erzurum'un ilim, irfan ve maneviyat dünyasında önemli bir yere sahip olan dedesi Naim Hocaefendi'nin hakkında dile getirilen sözlerin çirkin ve iftiradan ibaret olduğunu belirterek, "Bu çirkin, mesnetsiz ve gayri ahlaki sözlerinden dolayı söz konusu şahıs hakkında davacı olacağız. Dile getirilen ifadeler kabul edilemez, insanlık dışı ve iftiradan başka bir şey değildir. Onun manevi hatırasına ve şahsına yönelik sözleri şiddetle kınıyoruz. Aile olarak büyüğümüze her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nihat Doğan'a Erzurum'dan Tepki - Son Dakika

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