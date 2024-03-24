Nijerya'da kaçırılan 280'den fazla öğrenci serbest bırakıldı - Son Dakika
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Yerel

Nijerya'da kaçırılan 280'den fazla öğrenci serbest bırakıldı

Nijerya'nın Kuriga kasabasında 7 Mart'ta kaçırılan yaşları 8 ila 15 arasında değişen 280'den fazla öğrenci serbest bırakıldı. Kaçıranlar 690 bin dolar fidye talep etmişti. Fidye ödenmeden öğrenciler serbest bırakıldı. Askeri operasyon başlatılmıştı.

24.03.2024 13:43  Güncelleme: 13:48
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Nijerya'nın Kuriga kasabasında 7 Mart'ta kaçırılan yaşları 8 ila 15 arasında değişen 280'den fazla öğrenci serbest bırakıldı.

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletine bağlı Kuriga kasabasında yaşları 8 ila 15 arasında değişen 280'den fazla öğrenci ve bir öğretmen motosikletli saldırganlar tarafından 7 Mart'ta kaçırılmıştı. Nijeryalı yetkililer, kaçırılan 280'den fazla Nijeryalı öğrencinin "zarar görmeden" serbest bırakıldığını söyledi. Kaduna Eyalet Valisi Uba Sani, öğrencilerin, kaçıranların talep ettiği fidye için belirlenen sürenin dolmasına bir kaç gün önce serbest bırakıldığını dile getirerek detay vermedi.

Fidye ödenmedi

Nijerya'da kaçırılan öğrenciler fidye ödemelerinin ardından serbest bırakılırken bu kez fidye ödemeden öğrencilerin serbest bırakıldı. Vali Sani, öğrencilerin serbest bırakılmasının ardından Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'ya teşekkür etti. Sani, "Nijerya ordusu da cesaret ve kararlılıkla suç unsurlarının azaltılabileceğini ve toplumlarımızda güvenliğin yeniden tesis edilebileceğini gösterdiği için özel bir övgüyü hak ediyor" dedi.

Öğrencileri kaçıranlar 690 bin dolar fidye talep etmişti.

Askeri operasyon başlatılmıştı

7 Mart'ta 187'sinin ortaokul, 125'nin ilkokul öğrencisi kaçırılmış, daha sonra öğretmen ve 25 öğrenci kaçmayı başarmıştı. Kaçmayı başaran öğretmen bölge halkının öğrencileri kurtarmaya çalıştığını ancak saldırganların yerel halkı etkisiz hale getirdiğini ifade etmişti. 14 yaşındaki bir kız öğrenci ise silahlı saldırgan tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Çocukların bulunması için askeri operasyon başlatılmıştı.

Ocak ayında da saldırganlar bölgede bir okul müdürünü öldürmüş ve karısını kaçırmıştı. Birleşmiş Milletler Nijerya Ofisi, şiddet olaylarından kaçarak bir kampa sığınan en az 200 kişinin Borno eyaletinin Gamboru Ngala kasabasında Kamerun sınırı yakınlarında yakacak odun toplarken, pusuya düşürülüp kaçırıldığını duyurmuştu. - ABUJA

Kaynak: İHA

Nijerya, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

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