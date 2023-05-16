Nijeryalı şeften rekor! 100 saat boyunca yemek yaptı - Son Dakika
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Nijeryalı şeften rekor! 100 saat boyunca yemek yaptı

16.05.2023 17:28

Nijeryalı şef Hilda Bassey Effiong, 100 saat boyunca yemek pişirerek yeni bir dünya rekoruna imza attı. Bir önceki rekor, 2019'da 87 saat 45 dakika boyunca yemek pişiren Hindistanlı şef Lata Tondon'a aitti.

Nijerya'da sosyal medyada 'Hilda Baci' olarak bilinen 27 yaşındaki Hilda Bassey Effiong, Lagos şehrinde 11 Mayıs Perşembe günü başladığı yemek pişirme maratonunu 100 saat sürdürerek rekora imza attı.

DEVLET BAŞKANI'NDAN TEBRİK

Çorbadan güvece kadar onlarca Nijerya yemeğini ve Batı Afrika'nın en ünlü yemeklerinden biri olan Jollof pilavını pişiren Hilda Baci, Nijerya mutfağını öne çıkarma görevini üstlendiğini belirtti. Yöresel yemeklerin tanıtımını misyon olarak gördüğünü belirten Baci, "Ne kadar çok tarif yayılırsa o kadar çok kişi onu denemeye istekli olacaktır" diye konuştu.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari de Hilda Baci'nin pazartesi günü rekoru kırmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Nijerya için harika bir gün olduğunu belirterek, "Hilda'nın arzusu, hırsı ve dayanıklılığı, Nijerya yemeklerine büyük ilgi kazandırdı" dedi.

REKORUN NETLEŞMESİNİ BEKLİYOR

Guinness Dünya Rekorları'ndan yapılan açıklamada, "Rekor girişiminin farkındayız. Bunu resmi olarak doğrulamadan önce Kayıt Yönetim Ekibimizin incelemesi için kanıtları almayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son dünya rekoru ise Hindistanlı şef Lata Tondon'a ait. Tondon 2019'da 87 saat 45 dakika boyunca yemek pişirerek, Guinness Dünya Rekoru'nu kırmıştı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Nijeryalı şeften rekor! 100 saat boyunca yemek yaptı - Son Dakika


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